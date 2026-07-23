Mal Hand aufs Herz: Wer ist nicht schon einmal während einer Bus- oder Bahnfahrt eingeschlafen? Genau das ist jetzt einem 17-Jährigen passiert, der nachts im Busbahnhof aufwachte und nur mit der Hilfe der Polizei aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Die MOPO hat auf Social-Media einmal nachgefragt, welche kuriosen Geschichten unsere Leser:innen beim Verpassen von Haltestellen erlebt haben.

Instagram-User tippernthomas wollte nach einem Konzert eigentlich nur nach Bergedorf fahren. Doch währenddessen schlief er nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ein und wachte plötzlich an der Elbgaustraße auf. Als sich dann langsam Panik bei ihm breit machte, nahm er kurzerhand ein Taxi. „Ha, jetzt überliste ich die Bahn“, dachte er sich.

In Dortmund oder Dänemark aufgewacht

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Eine weitaus längere Reise hat auch Facebook-User Sven Kruse unternommen: „Statt in die S-Bahn einzusteigen, bin ich Richtung Fehmarn gefahren. In Puttgarden weckte mich der damalige Bundesgrenzschutz und wollte meinen Ausweis sehen, denn der nächste Stopp wäre in Dänemark gewesen. Ob ich gut geschlafen habe? Sicher. Ob Alkohol im Spiel war? Gegebenenfalls.“

Etwas länger als geplant schlief auf Instagram der User andih.1992: Im Zug nach Nürnberg ist er leider ein „paar“ Stationen zu weit gefahren und am Ende in Dortmund aufgewacht. Nun könnte man meinen, dass man wenigstens auf der Rückfahrt wach bleiben würde – aber auch da schlief er erneut ein.

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Glück im Unglück an der Endstation

Eigentlich wollte Facebook-User Stephan Zander vor 30 Jahren nur nach Neumünster fahren, doch auch er ist während seiner Reise eingeschlafen und ohne ein gültiges Ticket nach Kiel gefahren. Dort wurde er dann bei der Ticketkontrolle geweckt. „Die waren so nett, dass sie mich nicht aufgeschrieben haben und ich sogar den nächsten Zug kostenlos bis Neumünster nehmen durfte“, schreibt er.

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Tanja Bordotrot hat es da etwas einfacher gehabt. Auf Facebook schreibt sie: „Früher bin ich mal im Bus eingeschlafen und der Fahrer hat mich dann an der Endhaltestelle geweckt. Ich wohnte damals aber direkt an der Endhaltestelle, sodass der Weg nach Hause sehr kurz war.“

Man sieht: So eine Bus- oder Zugfahrt kann ganz schön schläfrig machen. Und die beste Lösung, wenn man seine Haltestelle (oder gleich die richtige Stadt) verpasst: Man muss es einfach mit Humor nehmen.