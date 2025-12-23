mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das Hochhaus-Quartier „Four“ in Frankfurt entsteht mitten im dortigen Bankenviertel.

Das Hochhaus-Quartier „Four“ in Frankfurt entsteht mitten im dortigen Bankenviertel. Foto: picture alliance/dpa | Michael Brandt

paidHamburgs Wohnungsnot: Liegt die Lösung in luftiger Höhe?

kommentar icon
arrow down

Viele Neubauten werden in Hamburg mit lediglich drei oder vier Stockwerken geplant. Dabei ist der Wohnraum knapp, die Mieten hoch. Warum also nicht mehr in die Höhe bauen? Der Meinung ist auch Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, der sich an einigen Stellen in der Stadt sogar bis zu 20 Geschosse vorstellen könnte. Taugt das Quartier „Four“ aus Frankfurt dazu als Vorbild für Hamburg? In der Mainmetropole entsteht gerade eines der ambitioniertesten Hochhausprojekte Europas.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test