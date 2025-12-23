Viele Neubauten werden in Hamburg mit lediglich drei oder vier Stockwerken geplant. Dabei ist der Wohnraum knapp, die Mieten hoch. Warum also nicht mehr in die Höhe bauen? Der Meinung ist auch Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, der sich an einigen Stellen in der Stadt sogar bis zu 20 Geschosse vorstellen könnte. Taugt das Quartier „Four“ aus Frankfurt dazu als Vorbild für Hamburg? In der Mainmetropole entsteht gerade eines der ambitioniertesten Hochhausprojekte Europas.





