Leonie S. ist verzweifelt. Sie sucht seit acht Monaten eine Wohnung, bisher allerdings ohne Erfolg. Nun sollen aufgehängte Zettel helfen – mit einem ganz besonderen Zusatz: Die 26-Jährige setzt eine Belohnung von 1500 Euro für denjenigen aus, der ihr ein neues Zuhause vermittelt. Wird das auf dem angespannten Hamburger Wohnungsmarkt jetzt zu einer neuen Praxis?

Leonie S. wohnte in Köln und Barcelona – nun ist sie erst einmal bei einem Elternteil in Volksdorf untergekommen. Eine Dauerlösung ist das für sie aber nicht. Seit mittlerweile acht Monaten sucht sie nach einer Wohnung. „Ich bin auf jedem Immobilien-Suchportal angemeldet“, sagt die 26-Jährige der MOPO. Doch bisher habe sie keine passende Wohnung gefunden.

26-Jährige bietet 1500 Euro bei erfolgreicher Wohnungsvermittlung

„Es kommen nur sehr wenige neue Wohnungen auf den Markt. Zudem fragt ich mich oft: ,Wer soll sich das leisten?’“ Ihr ist bewusst, dass sie in sehr attraktiven Gegenden – Ottensen, Sternschanze oder Eimsbüttel – sucht, doch mit diesem verrückten Wohnungsmarkt hat sie nicht gerechnet.

Ein Budget von 1200 Euro Kaltmiete und eine Vermittlungsbelohnung von 1500 Euro – Leonie S. ist bereit, für ihre neue Wohnung tief in die Tasche zu greifen.

Nun hat sie Zettel aufgehängt, unter anderem gegenüber der Zeisehallen oder am Spritzenplatz in Ottensen. 2,5 bis drei Zimmer und mindestens 60 Quadratmeter soll die neue Wohnung haben – und S. ist bereit, tief in die Tasche zu greifen.

Ihr Budget beträgt nämlich 1200 Euro Kaltmiete, also 325 Euro über dem Hamburger Durchschnitt – bei 60 Quadratmetern entspricht das knapp 20 Euro pro Qudratmeter. Zudem bietet die 26-Jährige eine Belohnung von 1500 Euro bei erfolgreicher Vermittlung.

So ist die Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt

„Das ist wirklich ein sehr verstörendes Zeichen für den Hamburger Wohnungsmarkt“, kommentiert Rolf Bosse, Chef vom Mieterverein zu Hamburg, den Aushang. „Es ist nicht das erste Mal, dass ich derartige Aufrufe mit Belohnungen sehe, aber ich bin schon sehr erstaunt über die Höhe. Das ist einiges, was da geboten wird.“

So könne es nicht weitergehen: „Es darf nicht sein, dass das persönliche Vermögen darüber entscheidet, ob ich überhaupt eine Wohnung bekomme oder nicht“, sagt Bosse.

Rolf Bosse, Vorsitzender des Mieterverein zu Hamburg. Patrick Sun Rolf Bosse, Vorsitzender des Mietervereins.

Eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist derzeit weiterhin nicht in Sicht: Der vor einem Jahr präsentierte Mietenspiegel für Hamburg zeigte eine durchschnittlich 7,3-prozentige Erhöhung der Netto-Kaltmiete – der größte Sprung seit mehr als 20 Jahren. 9,29 Euro kostet demnach im Durchschnitt ein Quadratmeter.

So will Hamburg dem Mieten-Wahnsinn entgegensteuern

Eine Analyse vom Marktforschungsinstitut „Empirica Regio“ kam allerdings zu dem Ergebnis, dass Singles und große Familien in Metropolen wie Hamburg noch einmal deutlich mehr zur Kasse gebeten als andere Mieter. Demnach waren Wohnungen mit fünf oder mehr ZImmern für gut 13,71 Euro pro Quadratmeter zu haben, Einzimmerwohnungen für 13,50 Euro.

Hamburg versucht, dem mit seinem Wohnungsbauprogramm entgegenzusteuern: 10.000 neue Wohnungen sollen im Jahr gebaut werden. Angesichts steigender Baupreise, des Fachkräftemangels und der Energiekrise ist das aber ein Vorhaben, dass sich immer schwerer umsetzen lässt. Deshalb hat die Stadt nach den Verhandlungen mit dem Bündnis „Keine Profite mit Boden und Miete“ sogar seine Verfassung umschreiben lassen: Künftig dürfen keine öffentlichen Grundstücke oder Wohnungen mehr verkauft werden und für Sozialwohnungen gilt eine in Deutschland einmalige und extrem lange Mietpreisbindung von bis zu 100 Jahren.

Bosse: „Keine Signale aus der Wohnungswirtschaft“

Bosse betont, dass sich ein Umschwung auf dem Wohnungsmarkt natürlich nicht durch ein Fingerschnipsen regeln lässt. „Wir stehen vor einer ganz wichtigen, langfristigen Aufgabe, die aber jetzt endlich mal angegangen werden muss“, sagt er. „Besonders aus der Wohnungswirtschaft fehlen mir diesbezüglich die Signale, am Jetzt-Zustand etwas ändern zu wollen.“

Leonie S. bleibt währenddessen trotz ihres relativ hohen Budgets und der ausgeschriebenen Belohnung weiter auf der Suche nach ihrem neuen Zuhause. Immerhin: „Ein paar Leute“ haben sich auf ihr Gesuch schon gemeldet.