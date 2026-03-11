Kahlschlag bei Hamburger Firma: Bis zu 800 Stellen futsch

Der börsennotierte Hamburger Konzern Evotec plant, Hunderte Stellen abzubauen. Auch bei der Anzahl der Standorte soll sich etwas ändern.

Der Hamburger Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec plant den Abbau von bis zu 800 Stellen. Das teilte das börsennotierte Unternehmen mit. Der Abbau solle über den Konzern verteilt erfolgen, sagte eine Evotec-Sprecherin. Auch Hamburg ist demnach betroffen. Über die Einzelheiten des Abbaus hatte zuvor das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Ende 2024 waren laut Sprecherin schon konzernweit 400 Stellen weggefallen.

Evotec: Neustrukturierung des Unternehmens

Die Zahl der Standorte soll in den nächsten zwei Jahren von 14 auf 10 sinken, hieß es in der Mitteilung. In Deutschland werde die Niederlassung in München aufgelöst. Schon von 2024 bis 2025 war die Zahl der Standorte von 19 auf 14 reduziert worden. Ende 2025 arbeiteten nach Angaben der Sprecherin rund 4500 Menschen für das Unternehmen.

Evotec befindet sich seit einiger Zeit in einer Neustrukturierung. Evotec bezeichnet sich als Life-Science-Unternehmen. Der Konzern forscht als Dienstleister an Wirkstoffen und entwickelt sie; zudem unterhält er Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Der Geschäftsbericht soll am 8. April vorgestellt werden. (dpa/mp)