Hamburger Winterdom: Wir verlosen fünf Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro!

Bunte Lichter, rasante Fahrgeschäfte, Leckereien verschiedenster Art, das Riesenrad über St. Pauli – die Hamburger lieben ihren Winterdom! Die MOPO verlost fünf Gutscheinpakete, jeweils im Wert von 200 Euro. Damit können Sie richtig sparen und sich die Weihnachtszeit versüßen.

Mit den kalten Tagen zieht auch der Winterdom zurück in die Hansestadt. Und die 695. Ausgabe hat’s in sich – mit gleich zwei Weltpremieren! Bis zum 7. Dezember finden sich neben den Klassikern wie dem Riesenrad und Geisterbahnen auch neue Attraktionen auf Hamburgs Winterdom.

Täglicher Fahrspaß bis zum 7. Dezember

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr

Freitag und Sonnabend: 15 – 00 Uhr

Sonntag: 14 – 23 Uhr

Wo? Heiligengeistfeld, St. Pauli.

Neue Attraktionen für Familien und Grusel-Fans

Auf dem Hamburger Winterdom feiert die Geisterbahn „Diablos Residenz“ Premiere, die tagsüber familienfreundlich bleibt und abends mit Live-Darstellern für gruseligen Nervenkitzel sorgt. Die Riesenschaukel „Tiki Taki XXL“ bietet als Weltneuheit bis zu 50 Meter Höhe, 4G und 130 km/h – ein einzigartiger Adrenalinkick in Norddeutschland.

Der Propeller „Anubis“ hebt Besucher 55 Meter hoch in die Luft und schleudert sie mit bis zu 120 km/h durch spektakuläre Loopings. Der „Dom-Zauber“ ergänzt das Angebot mit Gruselparade, Lichterlauf, Nikolausaktion und mehreren Feuerwerken. Mittwochs ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Winterdom: Hier 200 Euro-Gutscheinpakete gewinnen!

Die MOPO verlost fünf Dom-Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro! Sie gelten nur für Fahrgeschäfte – nicht für die Essensstände. Ob Achterbahn, Riesenrad oder Kettenkarussell – mit den Gutscheinpaketen können Sie und Ihre Familie richtig sparen. Was Sie dafür tun müssen?

Teilnahmeschluss ist Montag, 24. November 2025 um 22 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb. (tb)