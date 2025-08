Hamburger Urlauberin stirbt in den Alpen – vom Fels erschlagen

Die 30-jährige Hamburgerin hatte einen Grundkurs im Klettern belegt. Auf den ersten Metern löste sich ein Felsbrocken. Die Frau stürzte ab. Knapp zwei Tage lang rang sie um ihr Leben.

Zwei Tage nach ihrem Sturz bei einem Kletterkurs in Österreich ist eine 30 Jahre alte Hamburgerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Die 30-Jährige hatte im Gebirgsmassiv Wilder Kaiser in einem Klettergarten einen Grundkurs gebucht.

Kurz nach Beginn der Route löste sich ein Felsbrocken. Die Frau stürzte aus etwa fünf Metern ab und wurde auch am Boden noch von dem herabfallenden Gesteinsbrocken getroffen. Die Schwerstverletzte wurde ins Klinikum Traunstein in Bayern geflogen. Am Vormittag starb sie laut Polizei im Krankenhaus. (dpa/mp)