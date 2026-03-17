Hamburger Unternehmerfamilie Otto stürzt im Milliardärs-Ranking ab

Die Hamburger Unternehmerfamilie Otto zählt seit Jahrzehnten zu den reichsten Familien der Stadt. Hinter Spitzenreiter Klaus-Michael Kühne belegt sie aktuell Rang 2 im Hamburger Reichen-Ranking. In den vergangenen Jahren ist das Vermögen jedoch deutlich gesunken – aus mehreren Gründen.

Mit der aktuellen Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt wird auch die Entwicklung der Vermögen der Otto-Familie sichtbar. Dabei zeigt sich: Alle bei Forbes gelisteten Familienmitglieder haben in den vergangenen Jahren deutliche Rückgänge verzeichnet, berichtet „t-online“. Insgesamt knapp zehn Milliarden Dollar.

Michael Otto, Sohn des Firmengründers, verfügt aktuell über ein geschätztes Vermögen von 6,9 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren lag sein Vermögen zeitweise deutlich höher (bis zu 8,9 Milliarden Dollar) und ist seither spürbar zurückgegangen. Auch sein Sohn Benjamin Otto musste Einbußen hinnehmen: Sein Vermögen sank im Jahr 2025 von 2,8 auf rund 2,2 Milliarden Dollar.

Der Hamburger Unternehmer Michael Otto (Archivbild) picture alliance/dpa | Jonas Walzberg Der Hamburger Unternehmer Michael Otto (Archivbild)

Familie Otto von Immobilienkrise betroffen

Am stärksten betroffen ist offenbar Alexander Otto. Der Stiefbruder von Michael Otto verfügt laut „Forbes“ zwar weiterhin über ein geschätztes Vermögen von 7,3 Milliarden Dollar und liegt damit innerhalb der Familie vorn. Allerdings lag sein Vermögen 2021 noch bei rund 11,8 Milliarden Dollar.

Als Geschäftsführer der ECE Group, zu der unter anderem das Alstertal-Einkaufszentrum gehört, spürt er vor allem die Krise am Immobilienmarkt. „Laut einer Studie der DZ HYP sind die Kapitalwerte von Handelsimmobilien seit den Höchstständen 2021 deutlich gesunken. Gründe sind unter anderem die wachsende Konkurrenz durch den Onlinehandel sowie das gestiegene Zinsniveau.

Alexander Otto 2025: Dieses Otto-Familienmitglied musste finanziell besonders einbüßen (Archivbild) picture alliance/dpa/Christian Charisius Alexander Otto 2025: Dieses Otto-Familienmitglied musste finanziell besonders einbüßen (Archivbild)

460 Hamburger Arbeitsplätze vor dem Aus

Auch bei anderen Familienmitgliedern zeigt die Entwicklung nach unten: Katharina Otto-Bernstein kam laut „Forbes“ Anfang 2021 noch auf ein geschätztes Vermögen von 4,1 Milliarden Dollar, aktuell werden ihr rund 2,7 Milliarden zugeschrieben. Das Vermögen ihrer Mutter Maren Otto verringerte sich ebenfalls deutlich. Eine Rolle spielt dabei ihre Beteiligung an der Paramount Group, die stark von der Entwicklung am Immobilienmarkt abhängt.

Die Lage im Unternehmen ist angespannt: Laut „Abendblatt“ plant der Konzern, in der Hamburger Zentrale rund 460 Arbeitsplätze abzubauen. Hintergrund ist der tiefgreifende Wandel im E-Commerce. Neben globalen Anbietern wie Amazon setzen vor allem neue Billigplattformen aus China wie Temu und Shein etablierte Versandhändler unter Druck. Das belastet die Erlöse und lässt die Margen schrumpfen. Ein Teil der Vermögensrückgänge ist jedoch auf Bewertungsverluste zurückzuführen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Nur für Millionäre: Warum diese Uhr die teuerste in Hamburg ist

Trotz der Rückgänge bleibt die Familie Otto mit einem geschätzten Gesamtvermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar einer der wichtigsten wirtschaftlichen Akteure Hamburgs – und weiterhin eine der reichsten Familien der Stadt.