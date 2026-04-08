Hamburger Unternehmer mit Kabelbindern erdrosselt? Fall bei „Aktenzeichen XY“

Vor knapp zwei Jahren wurde die Leiche des Hamburger Speedboot-Unternehmers Frank P. aus der Nordsee gezogen – im Neoprenanzug und mit Kabelbinder um den Hals. Bis heute steht die Todesursache nicht fest. Am heutigen Mittwochabend versucht die erfolgreiche ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“, Licht ins Dunkle zu bringen. Auf zielführende Hinweise ist eine hohe Belohnung ausgesetzt.

Frank P., Leiter von „RIB-Piraten“, schickte beruflich Touristen mit seinen bis zu 90 km/h schnellen Speedbooten über die Elbe, in seiner Freizeit fuhr er auch gern mal selbst. Auch am 29. April 2024: Schon morgens brach er von dem Fluss aus zu einer Tour auf die Nordsee auf.

Wasserleiche von Hamburger Unternehmer gefunden

Doch er kehrte nie zurück: Am frühen Abend meldete seine Lebensgefährtin den Mann als vermisst, bei einer Suchaktion fanden Ermittler sein verlassenes Boot 46 Kilometer von Cuxhaven entfernt. Frank P. selbst blieb vorerst verschollen, bis Vogelschützer auf der Nordseeinsel Süderoogsand am 9. Juli seine Wasserleiche aus der Nordsee zogen – mit einem Neoprenanzug und Kabelbinder um den Hals gezurrt, wie die „Bild“ damals schrieb.

Das könnte Sie auch interessieren: Bettina Tietjen packt aus: Wer niemals campen sollte – und was jeder Camper braucht

Da bisher weder die Todesursache noch mögliche Täter festgestellt wurden und ein vorsätzliches Tötungsdelikt

nicht ausgeschlossen werden kann, hoffen die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg sowie die Staatsanwaltschaft auf Hinweise der Bevölkerung. Diese werden während und nach der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am 8. April um 20.15 Uhr unter der Telefonnummer 0461-484 5555, direkt im ZDF-Studio oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Belohnung von 7000 Euro für Hinweise

Ferner wurde ein Anschluss für anonyme Hinweise eingerichtet unter Tel. 0160 20 68 666. Und es besteht die Möglichkeit, über das Hinweisportal der Landespolizei (https://sh.hinweisportal.de/) Fotos, Videos sowie allgemeine Hinweise hochzuladen.

Konkret gesucht werden Hinweise zu den Umständen der verhängnisvollen Bootsfahrt, die gegen 08.30 Uhr an der Anlegestelle im „Gewerbepark Grünendeich“ im Landkreis Stade begann. Außerdem interessieren die Ermittler Beobachtungen im Bereich der Außenelbe-Reede sowie sonstige verdächtige Wahrnehmungen oder mögliche Hintergründe. Für Hinweise, die zum Auffinden der Täter führen, ist eine Belohnung von 7000 Euro ausgesetzt. (prei)