Michael Amling ist Knochenexperte am UKE – und nimmt täglich Vitamin-D. Er sagt: Wir haben alle einen Mangel. Und dieser erhöht das Risiko von Knochenbrüchen erheblich.

Deutschland ist ein Vitamin-D-Mangelgebiet, sagt der Hamburger Knochenexperte Michael Amling. Er rät deshalb zur Einnahme von Vitamin-D-Tabletten über das gesamte Jahr. Seine Empfehlung geht dabei deutlich über die offiziellen Richtlinien hinaus.

Wer seine Knochen schützen will, braucht nicht nur Bewegung und ausreichend Kalzium. Eine entscheidende Rolle spielt nach Ansicht des UKE-Professors Michael Amling auch Vitamin D. Der Mediziner hat den bundesweit einzigen Lehrstuhl für Osteologie inne, die Lehre von den Knochen und ihren Erkrankungen.

UKE-Professor empfiehlt Einnahme von Vitamin D – auch im Sommer

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Im Gespräch mit dem „ZEITmagazin“ erklärt Amling, dass der Körper Vitamin D benötigt, um Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen. Fehlt das Vitamin, werde weniger Kalzium über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Um den Kalziumspiegel dennoch stabil zu halten, greife der Körper auf seine Reserven in den Knochen zurück. Langfristig könne dadurch die Knochendichte abnehmen – und das Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche steigen.

Zusätzliche Kalziumtabletten seien für die meisten Menschen dagegen nicht nötig. Das benötigte Kalzium lasse sich Amling zufolge problemlos über eine normale Ernährung aufnehmen.

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Studie mit 2000 Hamburgern: 80 Prozent mit zu wenig Vitamin D

Beim Vitamin D sieht der Experte jedoch ein grundsätzliches Problem. Deutschland sei aufgrund seiner geografischen Lage ein Mangelgebiet. Amling beruft sich dabei auf eine Untersuchung mit rund 2000 gesunden Hamburgerinnen und Hamburgern. Bei 80 Prozent der Teilnehmenden sei ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel gemessen worden. Ein Viertel habe bereits eine Störung bei der Mineralisierung der Knochen gehabt, ohne davon zu wissen.

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Auf die Sonne allein könne man sich nach Ansicht des Mediziners nicht verlassen. In Hamburg könne der Körper nur von Mai bis August und vor allem zwischen 10 und 15 Uhr ausreichend Vitamin D über die Haut bilden – vorausgesetzt, es werde keine Sonnencreme verwendet. Wer während dieser Stunden in geschlossenen Räumen arbeite, bilde entsprechend wenig Vitamin D.

Amling empfiehlt deshalb, das Vitamin das ganze Jahr über einzunehmen – ausdrücklich auch im Sommer. Er selbst nehme einmal pro Woche 20.000 Einheiten. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, Schwangere sowie Menschen mit einer Essstörung nennt er eine tägliche Einnahme von 1000 bis 2000 Einheiten.

Vitamin D: Behörden empfehlen deutlich niedrigere Dosierung

Damit widerspricht Amling den zurückhaltenderen Empfehlungen offizieller Stellen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält in der Regel bereits einen kurzen Aufenthalt in der Sonne für ausreichend und sieht Nahrungsergänzungsmittel vor allem in den dunklen Monaten oder bei bestimmten Risikogruppen als sinnvoll an. Sowohl das Institut als auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennen 800 Einheiten Vitamin D pro Tag als Richtwert (mn)