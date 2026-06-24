Die U1 wird im Sommer zur Geduldsprobe: Eine zentrale Strecke bleibt für drei Monate dicht. Worauf sich Pendler einstellen müssen.

Die U1 bleibt zwischen zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp vom 13. Juli bis zum 14. Oktober gesperrt. (Archivbild) IMAGO / Hanno Bode

Es ist eines der größten Bauprojekte der vergangenen Jahre: Rund drei Monate lang bleibt die Strecke der U1 zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp gesperrt. Der Grund: Die Hochbahn nimmt das Großprojekt „Ohlsdorf 2026“ in Angriff – mit einem neuen Bahnsteig, einer neuen Brücke und ersten Vorbereitungen für die künftige U5.

Die Arbeiten auf der U1-Strecke zwischen Fuhlsbüttel Nord und Lattenkamp finden zwischen dem 13. Juli und dem 14. Oktober statt. In dieser Zeit pendeln Direktbusse ohne Zwischenstopp zwischen Langenhorn Markt und Lattenkamp. Zusätzliche Ersatzbusse steuern alle Haltestellen entlang des gesperrten Abschnitts an. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrt allerdings um bis zu 20 Minuten verlängern.

Im Zentrum der Arbeiten steht die Haltestelle Ohlsdorf: Der mehr als 100 Jahre alte Bahnsteig wird abgerissen und neu gebaut. Auch die U-Bahn-Brücke über die Alsterdorfer Straße – eine der längsten im Hochbahn-Netz – wird ersetzt.

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U-Bahn-Brücke über die Alster wird saniert

Doch die Arbeiten reichen über Ohlsdorf hinaus. Auch die U-Bahn-Brücke über die Alster wird saniert: von den Gleisen bis zur technischen Anlage.

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Gleichzeitig nutzt die Hochbahn die Sperrung, um an der Sengelmannstraße den späteren bahnsteiggleichen Umstieg zwischen U1 und der künftigen U5 vorzubereiten. Dafür werden die U1-Gleise umgelegt. Wenn die Strecke Mitte Oktober wieder freigegeben wird, halten die Züge bereits auf den Außengleisen – die U5 soll später in der Mitte rollen. In Zukunft soll ein direkter Umstieg am selben Bahnsteig zwischen U1 und U5 möglich sein.

„Mit dem Großprojekt ‚Ohlsdorf 2026‘ setzen wir eines unserer größten Infrastrukturprojekte im U-Bahn-Netz um“, sagt Hochbahn-Vorstandschef Jens-Günter Lang. Ziel sei es, das Netz leistungsfähig zu halten und Sanierungsstaus gar nicht erst entstehen zu lassen.

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Im Oktober: Züge Richtung Innenstadt ohne Halt in Ohlsdorf

Doch schon vor der Hauptsperrung wird gebaut: Von Freitag, 10. Juli, Betriebsbeginn, bis Sonntag, 12. Juli, Betriebsende ist die U1-Strecke zusätzlich zwischen Ochsenzoll und Ohlsdorf dicht. Auch dann fahren Ersatzbusse.

Nach Ende der Hauptarbeiten ist jedoch noch immer nicht ganz Schluss: Von Donnerstag, 15. Oktober, Betriebsbeginn, bis Mittwoch, 28. Oktober, Betriebsende, fahren Züge Richtung Innenstadt an Ohlsdorf zunächst ohne Halt durch. Wer dort aussteigen will, muss bis Alsterdorf weiterfahren und am gleichen Bahnsteig in eine Bahn in die Gegenrichtung umsteigen.

Die gute Nachricht: Die S-Bahn in Ohlsdorf bleibt von den Umbauarbeiten verschont. Auch die Verbindung zum Hamburg Airport läuft weiter. (mp)