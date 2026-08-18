Mit den Philippinen fing alles an. Vor mehr als 100 Jahren importierte das Unternehmen Vivanco Rohstoffe aus dem Inselstaat und exportierte Konsumgüter dorthin. Vivanco wurde vor allem mit Zubehör für Unterhaltungselektronik bekannt, darunter einem Produkt, das Eltern sehr schätzen. Doch nun ist das Traditionsunternehmen insolvent.

„Ein Hamburger Jung mit internationalem Flair“, so bezeichnet sich das Unternehmen auf seiner Homepage. 1919 legte der Kaufmann Edgar de Vivanco in Hamburg den Grundstein für das Unternehmen, ein Jahr später stieß sein Bruder Gustavo dazu. Mit dem Tod des letzten Firmengründers 1968 beendete das Unternehmen den Rohstoffhandel, zog in den folgenden Jahren an den heutigen Sitz in Ahrensburg um und widmete sich fortan elektronischen Konsumgütern. Es exportierte seine Waren bis nach Hongkong. Ein bekanntes Produkt ist das „Babyfon“, mit dem Eltern über den Schlaf ihres Babys wachen können.

Vivanco ist insolvent

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Nun sind die Vivanco GmbH und die Vivanco Gruppe GmbH insolvent, wie das „Abendblatt“ berichtet. Das Amtsgericht Reinbek hat die Eigenverwaltung mit Ablauf des 31. Juli aufgehoben. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt.

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Das Unternehmen schrieb seit Jahren Verluste. Als Gründe nannte es in einem Konzernbericht unter anderem die Konkurrenz aus dem Internet und den Preiswettbewerb. Das deutsche Elektronikgeschäft gehört seit März 2025 einem italienischen Konzern, genau wie die Marken- und Namensrechte.

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Wie es mit den beiden Gesellschaften und den Mitarbeitern weitergeht, ist unklar. (paul)