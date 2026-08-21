Fast ein Jahrzehnt nach der Insolvenz der Hamburger Rickmers-Gruppe ist die juristische Aufarbeitung noch immer nicht abgeschlossen. Jahrelang richteten sich die schwersten Vorwürfe gegen Firmenchef Bertram Rickmers. Doch inzwischen gerät auch Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder in den Fokus: Die Erben wollen klären lassen, ob er eine Chance versäumt hat, viel Geld für die Gläubiger zurückzuholen.

Es geht um enorme Summen. Im Insolvenzverfahren wurden Forderungen von mehr als 1,1 Milliarden Euro angemeldet. Auch private Anleger sind betroffen: Allein die Anleihe der Rickmers Holding AG hatte ein Volumen von 275 Millionen Euro.

Der Ausgangspunkt des Dramas liegt im Frühjahr 2017. „Ansonsten ziehe ich die Insolvenz vor!!“ Diesen Satz schrieb Bertram Rickmers Mitte Mai handschriftlich an den Rand einer ausgedruckten E-Mail, die der MOPO vorliegt. Zuvor hatte seine Hausbank, die HSH Nordbank, Zugeständnisse verlangt – doch Rickmers lehnte ab. Wenige Tage später war die Rickmers Holding mit ihren 114 Schiffen insolvent.

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Eine Hamburger Reederdynastie geht unter

Der Name Rickmers steht seit dem 19. Jahrhundert für Schifffahrt. Seit 1912 hatte das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg. Noch heute erinnert der Traditionssegler „Rickmer Rickmers“ an den Landungsbrücken an die Familie.

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Die Geschichte des Unternehmens verlief allerdings nicht ohne Brüche. Nach einem Konkurs im Jahr 1986 gründeten die Brüder Erck und Bertram Rickmers 1992 in fünfter Familiengeneration den Schiffsfinanzierer Nordcapital. Das Unternehmen finanzierte später eine der größten Flotten Deutschlands.

Bertram Rickmers stieg nach vier Jahren wieder aus und baute ab 2000 erneut einen internationalen Schifffahrtskonzern auf. Doch nach der Finanzkrise 2008 brachen Fracht- und Charterraten ein, Schiffe verloren an Wert. Die stark fremdfinanzierte Gruppe erholte sich davon nicht mehr.

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2017 spitzte sich die Lage zu. Allein die Forderungen der HSH Nordbank lagen bei mehr als 840 Millionen Euro. Rickmers verlangte unter anderem einen Schuldenschnitt von 190 Millionen Euro. Die Bank lehnte ab; von ihr beauftragte Berater hielten die Reederei nicht mehr für sanierungsfähig.

Schwere Vorwürfe gegen Rickmers

Nach der Pleite begann die Suche nach den Ursachen – und nach Vermögen, das noch für die Gläubiger gesichert werden konnte. Dabei rückte Bertram Rickmers ins Visier von Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder. Dem Pleite-Reeder wurde vorgeworfen, vor der Insolvenz 36,5 Millionen Euro beiseitegeschafft und aus dem Firmengebäude Kunstgegenstände,⁣ Schiffsmodelle⁣ und⁣ Gemälde⁣ entfernt zu haben. Zudem soll er Immobilienbeteiligungen für 2,9 Millionen Euro übernommen haben, die in der Bilanz mit 49,1 Millionen Euro angesetzt waren. Rickmers und seine Anwälte bestritten die Vorwürfe.

Rickmers starb 2023. Seither führen seine drei Kinder die Auseinandersetzung weiter – auch, um den Ruf ihres Vaters zu verteidigen.

Ein Gutachten verändert den Streit

Den entscheidenden Impuls für die neue Auseinandersetzung liefert ein Gutachten. Wie das „Manager Magazin“ berichtet, kam der Insolvenzrechtler Hans Gerhard Ganter, früher Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, zu dem Ergebnis, dass ein Schadensersatzanspruch der Rickmers Holding gegen die frühere HSH Nordbank – die heutige Hamburg Commercial Bank (HCOB) – bestanden haben könnte. Hintergrund ist eine sogenannte „Sanierungsvereinbarung“, die die Bank nach Ganters Einschätzung schuldhaft verletzt haben könnte. Das Problem: Ein möglicher Anspruch ist inzwischen verjährt.

Der Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder: Er weist alle Vorwürfe zurück. Pluta Rechtsanwalts GmbH

Genau hier setzen die Erben an. Sie argumentieren, Insolvenzverwalter Schröder hätte rechtzeitig prüfen müssen, ob gegen die Bank vorgegangen werden sollte. Der aber widerspricht entschieden. Mögliche Schadenersatzansprüche seien sehr wohl geprüft worden, so ein Sprecher Schröders. Solche Ansprüche seien „nicht im Ansatz erkennbar“ gewesen.

Ein Insolvenzverwalter dürfe keine Verfahren auf Kosten der Insolvenzmasse führen, wenn diese keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hätten. Deshalb habe Schröder auch keine Klage angestrengt. Die HSH Nordbank sei nicht Verursacherin, sondern selbst eine der Hauptgeschädigten der Insolvenz gewesen..

Der Sprecher von Insolvenzverwalter Schröder weiter: Seitens der Rickmers-Erben handele es sich um den genauso durchsichtigen wie untauglichen Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr mit dem Ziel, Ansprüche des Insolvenzverwalters abzuwehren bzw. zu verzögern.

„Es handelt sich um den untauglichen Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr“

Zurück zu den Rickmers-Erben: Dass sie überhaupt eine besondere Rolle im Verfahren spielen, verdanken sie einer erstaunlich kleinen Forderung: Bertram Rickmers standen noch rund 10.700 Euro Aufsichtsratsvergütung zu. Nach seinem Tod gingen die Ansprüche – ganze 0,001 Prozent der Gesamtforderungen – auf seine Kinder über und machten sie zu Gläubigern.

Trotz dieses winzigen Anteils konnten die Erben beim Amtsgericht Hamburg einen Sonderinsolvenzverwalter beantragen. Das Gericht bestellte den Frankfurter Anwalt Jan Roth, dessen Auftrag es war, zu prüfen, ob Schröder mögliche Ansprüche gegen die HSH ausreichend verfolgt hatte. Das Ergebnis: Nach Roths Auffassung hätte Schröder zumindest den Gläubigerausschuss mit der Frage befassen müssen, ob gegen die Bank vorgegangen werden sollte. ⁣

Das gibt den Rickmers-Erben Rückenwind. Sollte Schröder seine Pflichten verletzt haben, könnten daraus Schadensersatzansprüche entstehen.

Ex-Finanzvorstand Erdmann: Es hat nie eine „Sanierungsvereinbarung“ gegeben

Seit aber der Gläubigerausschuss ein gerichtliches Vorgehen gegen Schröder ausdrücklich abgelehnt hat, nehmen die Rickmers-Erben die Zusammensetzung dieses Gremiums ins Visier. Insbesondere die Unabhängigkeit des früheren Rickmers-Finanzvorstands Mark-Ken Erdmann stellen sie infrage, der dem Ausschuss angehört. Brisant aus Sicht der Erben: Nach seinem Ausscheiden bei Rickmers arbeitete Erdmann als Berater für Insolvenzverwalter Schröder. Dafür erhielt er zunächst 43.000 Euro im Monat, später 30.000 Euro.

Mark-Ken Erdmann, der frühere Rickmers-Finanzvorstand. Michael Holz/Conceptum Logistics

Erdmann bestätigt die Beratertätigkeit, weist gegenüber der MOPO aber einen Interessenkonflikt zurück. „Als damaliger Finanzvorstand kenne ich den Restrukturierungsprozess 2016/17 aus eigener Anschauung“, sagt er. Sollten sich tragfähige Ansprüche gegen die HCOB oder Schröder ergeben, würde er sich dafür einsetzen, diese zu verfolgen. Nach seiner Überzeugung bestehen solche Ansprüche jedoch nicht. Auch die „Sanierungsvereinbarung“ zwischen der Rickmers Holding und der damaligen HSH, um die sich der Streit dreht, habe es nach seiner Darstellung nie gegeben.

Wann die juristische Aufarbeitung endet, ist offen. Neun Jahre nach der Pleite geht es längst nicht mehr nur darum, wer für den Untergang der Rickmers-Gruppe verantwortlich war – sondern auch darum, ob bei der Aufarbeitung der Insolvenz selbst Fehler gemacht wurden.