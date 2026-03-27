Hamburger Traditionsgeschäft insolvent: Dieser bekannte Unternehmer übernimmt

Das Traditionsunternehmen gab es fast 150 Jahre – doch nun ist Schluss. „Hermann Jürgensen Bürobedarf“ mit Sitz im Mercado in Ottensen ist insolvent. Und trotzdem: Ganz verschwindet der Laden nicht.

Die Firma „Hermann Jürgensen“ wurde 1878 gegründet, damals als Buchbinderei. Der letzte Inhaber führte das Unternehmen in vierter Generation. Doch das Geschäft mit Schreibwaren und Bürobedarf wurde immer schwieriger.

Spontane Übernahme: Neuer Laden im Mercado in Ottensen

Es gibt bereits einen Nachfolger: den Spielwarenhändler Nils Hartfelder. Er betreibt bereits fünf Geschäfte in Hamburg – eins davon ebenfalls im Mercado – und hat nun die Fläche samt Teilen des bisherigen Konzepts übernommen. „Über eine Ladenerweiterung waren wir schon länger mit der Mercado-Geschäftsführung im Gespräch. Für den ganz neuen Laden haben wir uns dann relativ spontan entschieden“, sagt Hartfelder der MOPO.

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Erst vor zwei Monaten meldete „Hermann Jürgensen Bürobedarf“ Insolvenz an – dann ging alles ganz schnell: Am Montag wurde der Vertrag unterzeichnet, am Dienstag dann umgeräumt und das alte Ladenschild entfernt. Alles während des laufenden Betriebs.

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Hartfelder übernimmt nicht nur die Ladenfläche, sondern integriert das bisherige Sortiment. Der neue Name des Ladens: „Basteln und Schreiben by Hartfelder“. Er ist zuversichtlich, „die bestehende Kundschaft von ,Hermann Jürgensen‘ zu halten und mit dem größeren Angebot neue Kunden zu erreichen.”