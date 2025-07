Promis und Koch-Profis schwärmten von seinem Tatar vom Wagyu-Rind oder dem Jakobsmuschel-Carpaccio: Drei Jahre lang kochte Kai Weigand im angesagten Restaurant „Nikkei Nine“ in der Neustadt. Nun ist der 32-Jährige zum neuen italienischen Lokal „Pellicano“ am Stephansplatz gewechselt. Die MOPO hat mit ihm über den Abschied und den Neustart gesprochen. Und darüber, warum bei ihm zu Hause die Küche kalt bleibt, was seine Oma mit seinem Erfolg zu tun hat und wie sehr ihn ein weiterer „Michelin“-Stern reizt.