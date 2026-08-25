112 Tiere sind während der Sommerferien im Tierheim Süderstraße gelandet. Eine Tierart wurde besonders oft abgegeben.

Zwischen dem ersten und dem letzten Tag der Hamburger Sommerferien wurden im Tierheim in der Süderstraße 112 Tiere abgegeben – teilweise direkt von den Haltern oder von Findern. Warum landen gerade in dieser Zeit so viele Tiere im Tierheim? Sven Fraaß, Sprecher des Hamburger Tierschutzvereins, vermutet nicht nur die Urlaubsplanung der Halter dahinter.

Die Zahl aufgenommener Tiere im Tierheim Süderstraße ist hoch – auch im Vergleich zu den Tagen nach Weihnachten, wenn Tiere erst auf dem Gabentisch landen und dann für Hochbetrieb beim Tierschutzverein sorgen, erklärt Fraaß.

Die Dunkelziffer der sich selbst überlassenen Tiere dürfte sogar noch höher liegen: Denn das Tierheim verhängte mehrmals in den Ferien einen Aufnahmestopp. Wenn man das berücksichtigt, sei die Situation „durchaus dramatisch”, sagt Fraaß.

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In den Sommerferien werden Tiere oft zum Problem

Warum gerade in den Sommerferien mehr Tiere im Tierheim landen, kann Fraaß nur vermuten: Die Verzichtsbereitschaft sei in der Anfangszeit noch hoch, also werde der erste Urlaub mit Tier häufig zu Hause verbracht.

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Beim nächsten Urlaub sieht das dann oft anders aus: Nicht immer besitzen die Tiere die nötigen Impfungen, um mitzureisen. Häufig sind Tierpensionen ausgebucht, und die Bereitschaft von Bekannten, Tiere aufzunehmen, nimmt in den Ferien auch ab, erklärt Fraaß. Zusammen mit den sonstigen Hauptgründen, Tiere abzugeben – Überforderung der Halter, hohe Kosten, fehlende Zeit – sorgt das für den Ansturm beim Tierheim.

Hamburger Sommerferien: Besonders viele Katzen im Tierheim abgegeben

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In diesen Ferien landeten besonders viele Katzen im Tierheim: 49 wurden in der Neuen Süderstraße abgegeben und damit etwas mehr als in den vergangenen Jahren. Besonders unkastrierte Freigängerkatzen sind ein Problem: Teilweise werden mehrere Jungtiere oder ganze Familien ausgesetzt oder abgegeben.

Dazu kamen 21 Ziervögel, 14 Tauben, zehn Schildkröten, sechs Kaninchen, vier Hunde, drei Meerschweinchen, drei Fische sowie ein Huhn und eine Wachtel.

Dass nur vier Hunde im Tierheim gelandet sind, erklärt der Tierschützer so: Durch die in Hamburg geltende Chip-Pflicht bleiben Halter, die ihr Tier loswerden wollen, nicht lange anonym.

Tierheim an der Süderstraße: Vermittlungen laufen gut

Während das Tierheim zu Beginn der Ferien kaum Tiere vermitteln kann, steigen Zahlen mit dem nahenden Ende der Sommerferien zuverlässig an: Zu Beginn der Ferien verreisen viele Menschen, nach dem Urlaub ist mehr Zeit für Hund, Katze oder Maus.

Allerdings lassen sich nie alle Tiere vermitteln, kranke, alte oder durch die Stadt sichergestellte Tiere bleiben häufig auf Dauer an der Süderstraße. Mehrere Hunde, die sich Halter aus Langeweile oder Einsamkeit während der Corona-Pandemie angeschafft hätten, sind immer noch im Tierheim, sagt Fraaß. Durch fehlende Sozialisierung und Erziehung hätten einige Verhaltensprobleme entwickelt, der Umgang mit ihnen sei schwierig.

„Ein Tier ist kein Geschenk, sondern ein neues Familienmitglied“

Damit in den kommenden Ferien weniger Tiere abgegeben werden, appelliert Fraaß an künftige Tierhalter, sich die Anschaffung eines Tieres genau zu überlegen. „Ein Tier ist kein Geschenk, sondern ein neues Familienmitglied“, sagt Fraaß.

Fragen wie „Wer kümmert sich im Urlaub um das Tier?“ müssen vorab geklärt werden. Im Zweifelsfall müsse man auch bereit sein, einen Urlaub ausfallen zu lassen, wenn es dafür keine Lösung gibt.