Hamburger Tag der Familien – 250 kostenlose Veranstaltungen an einem Tag

Nach den Sommerferien steht ein Highlight im Hamburger Veranstaltungskalender an: Am Samstag, 6. September 2025, steigt der „Tag der Familien“. Über die ganze Stadt verteilt warten rund 250 Aktionen für Kinder und Eltern – von Mitmachangeboten über Info-Stände bis zu Sommerfesten. Das Motto in diesem Jahr: „Gib mir deine Hand!“

Der Familientag findet nicht zentral, sondern direkt in den Quartieren statt. „Die Familien lernen dabei Angebote kennen, die auch danach ihren Alltag bereichern können. Dabei sind alle willkommen – wie auch das diesjährige Motto ,Gib mir Deine Hand‘ betont“, erklärt Familiensenatorin Ksenija Bekeris (SPD).

250 Aktionen – und alle sind kostenlos

Und das Programm kann sich sehen lassen: Kinder dürfen XXL-Fußballdart ausprobieren, trommeln lernen oder barfuß über einen Erlebnis-Parcours laufen. Dazu gibt’s Begegnungscafés, Parksport, Sommerfeste und sogar eine Fledermaus-Exkursion. Auch große Einrichtungen wie die Kunsthalle oder die Zentralbibliothek öffnen ihre Türen.

Neben Spaß und Action steht auch die Information im Vordergrund. Eltern können Beratungsangebote nutzen, neue Netzwerke knüpfen und Tipps für den Familienalltag sammeln. Im Mittelpunkt: Kinderrechte, die laut UN-Konvention für alle gelten – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

Alle Aktionen sind kostenlos, die meisten finden zwischen 11 und 18 Uhr statt. Voranmeldungen sind nur selten nötig – oft reicht es, einfach vorbeizukommen. Das Programm mit allen Details findet sich auf www.hamburg.de/go/familientag. Schon drei Tage vorher, am 3. September, wirbt die Stadt mit einem großen Info-Stand in der „Hamburger Meile“. (mp)