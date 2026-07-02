Im Hamburger Süden ist seit Jahren ein Kombibad geplant, doch eine Umsetzung ist nicht in Sicht. Was ist der Grund?

Wer im Hamburger Süden schwimmen gehen will, muss weite Wege in Kauf nehmen. Der Bezirk Harburg und die niedersächsische Gemeinde Neu Wulmstorf wollen darum seit Jahren gemeinsam ein neues Schwimmbad auf Hamburger Gebiet errichten. Einen Ort gibt es bereits – doch an der Umsetzung mangelt es. Die Umweltbehörde sagt jetzt, sie prüft noch, ob das Bad überhaupt gebaut wird.

Ein großes Kombibad mit Innen- und Außenbereich haben Bezirk und Gemeinde in einer Absichtserklärung 2024 versprochen. Im Koalitionsvertrag hat die rot-grüne Hamburger Regierung das Schwimmbad im vergangenen Jahr erneut als Ziel festgehalten. Einen Standort gibt es sogar schon: Die Fischbeker Reethen, an der Grenze zu Neu Wulmstorf.

Kommt das Schwimmbad im Süden Hamburgs überhaupt?

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Nach aufwendigen Abstimmungsprozessen wurde im Mai dieses Jahres der Bebauungsplan für das neue Stadtquartier veröffentlicht, in dem auch das Bad liegen soll. Ein breites Angebot für alle Altersgruppen war geplant, mit Bäderland als möglichem Betreiber. Die Kosten wollten Bezirk und Gemeinde gemeinsam tragen. Aber warum geht es nicht voran?

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Die zuständige Hamburger Umweltbehörde und das Bezirksamt Harburg sprechen auf Nachfrage von einer „Vorplanungsphase“. Offenbar ist noch nicht einmal sicher, ob das Bad überhaupt gebaut wird: „Die erforderlichen Schritte für eine abschließende Entscheidung über den Bau eines Kombibads werden derzeit durchgeführt“, sagt ein Sprecher der Umweltbehörde.

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So soll es im Neubaugebiet Fischbeker Reethen einmal aussehen. IBA Hamburg

Ursprünglich habe man mit dem Kombischwimmbad mehrere Standorte zusammenlegen wollen (Hallenbad Süderelbe, Freibad Neugraben, Hallenbad und Freibad Neu Wulmstorf). Inzwischen habe sich die Ausgangslage „deutlich verändert“, weil das Midsommerland in Wilstorf um eine Trainingsschwimmhalle erweitert wird und die Gemeinde Neu Wulmstorf ihr Hallenbad modernisiert hat.

Neu Wulmstorf und Harburg wünschen sich das Schwimmbad

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Derzeit analysiere die Umweltbehörde die Versorgungssituation im Raum Süderelbe erneut. Sollte das Kombibad realisiert werden, gebe es weitere Gespräche mit der Gemeinde. Bäderland verweist auf MOPO-Anfrage auf die Aussagen der Umweltbehörde.

Neu Wulmstorfs Bürgermeister Tobias Handtke (SPD) betonte kürzlich im „Abendblatt“, dass die Gemeinde weiterhin ein „unbändiges Interesse“ an dem Kombibad habe. Auch der Bezirk Harburg bekräftigt auf Nachfrage seinen Wunsch für das Neubauprojekt.

SPD Harburg: „Es ist Zeit zu handeln!“

Die Harburger Politik hat langsam offensichtlich genug von der Warterei: Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Bezirksversammlung am vergangenen Dienstag beschlossen, den Druck auf Umweltbehörde und Bäderland für eine zügige Umsetzung zu erhöhen. „Es ist Zeit zu handeln!“, sagen die Harburger SPD-Fraktionschefs Natalia Sahling und Frank Richter am Donnerstag in einer Mitteilung.

Fest steht jetzt schon: Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden, müsste Hamburgs Regierung ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag knicken und mit vielen enttäuschten Harburgern rechnen.

Im Bebauungsplan gibt es für diesen Fall sogar schon ein Hintertürchen. Dort heißt es: Im Falle der „fehlenden Umsetzung“ des Schwimmbads sei auch Gewerbe an entsprechender Stelle denkbar.