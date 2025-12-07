Hamburger sucht mit Plakataktion nach Flirt vom Weinfest

Auf dem Eppendorfer Weinfest hat es zwischen zwei Personen offenbar gefunkt. Allerdings hat man im Liebes- oder Wein-Rausch wohl vergessen, die Nummern auszutauschen. Nun sucht ein Hamburger mit Plakaten nach seinem Party-Flirt.

„Caro/Karo, bist du’s?“ Mit diesen Worten ist das orangefarbene Suchplakat betitelt. Damit versucht ein schwer verliebter Hamburger die „tolle Frau mit den lockigen braunen Haaren“ wiederzufinden, die er auf dem Eppendorfer Weinfest kennengelernt hatte.

Hamburger sucht Flirt vom Eppendorfer Weinfest

Auf dem Weinfest kam es offenbar zu einem heftigen Flirt zwischen dem Mann und der tollen Karo: „Wir haben uns super unterhalten und du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf“, heißt es auf dem Plakat weiter. Falls Karo sich in der Beschreibung wiedererkenne, solle sie sich doch bitte bei ihm melden. Und zwar über eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse: ichbinkaro@web.de.

Mit diesem Plakat sucht der verliebte Hamburger nach seiner Karo – oder Caro.

Einen Tipp bekommt Karo noch: Auf dem Weinfest trug sie einen cremefarbenen Wollpullover, schwarze Sandalen mit Fransen und einen – passend zum Anlass – weinroten Lederrock. Und ihr Verehrer habe seinen kleinen Sohn dabei gehabt.

Als Selbstfinderlohn wartet auf Karo – na klar, was sonst – ein Glas Vino. Wir wünschen dem unbekannten Romeo und der tollen Karo viel Glück beim Suchen und Finden!