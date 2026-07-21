GoodBytz versorgt künftig Soldaten in Texas. Die US-Armee habe weitere Küchensysteme bestellt, heißt es vom Unternehmen.

Blick auf den Kochroboter "Felix" des Foodtech- und Robotik-Start-ups Goodbytz. Das Unternehmen entwickelt vollautomatisierte Roboterküchen unter anderem für Kantinen und Krankenhäuser. picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Das Hamburger Küchen-Robotik-Startup GoodBytz baut nach eigener Ankündigung das Geschäft mit der US-Armee aus. Das Unternehmen werde Ende des Sommers ein Küchensystem an die Militärbasis Fort Hood in Texas liefern, heißt es in einer Mitteilung.

Das Unternehmen arbeitet schon länger mit der US-Armee zusammen. Es versorgt seit Herbst vergangenen Jahres in Südkorea stationierte US-Soldaten.

Hamburg: Roboterarm macht das Essen

Anzeige

GoodBytz teilte darüber hinaus mit, das US-Militär habe 20 weitere Küchensysteme bestellt. Zu dem Auftragsvolumen und dem Zeitplan der weiteren Auslieferungen machte das Unternehmen keine Angaben.

Die Firma bietet verschiedene automatisierte Küchenblöcke an, in denen auf Bestellung ein Roboterarm etwa Suppen, Salate und Bowls zubereitet. Ein Mensch muss den Block von außen mit Lebensmitteln befüllen.

Anzeige

Ein ähnliches Küchensystem bietet das Münchner Unternehmen Circus an. Circus teilte jüngst mit, mit der Versorgung ukrainischer Truppen zu beginnen. (dpa/mp)