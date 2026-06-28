Hamburg ächzt unter der Hitze. Ein Startup aus Bahrenfeld nutzt Fußbodenheizungen zur Kühlung.

Sie haben die Lösung gegen die Hitze: Sönke Löser (44, l.) und David Burckhardt (43) vom Unternehmen Nordwærme in Bahrenfeld. nordwaerme.de

Viele Hamburger ächzen unter der Hitze und sehnen sich nach Abkühlung. Nur: Ventilatoren sind vielerorts ausverkauft. Und nicht jeder Vermieter erlaubt den Einbau einer Klimaanlage, die zudem ein extrem teurer Energiefresser ist. Ein Hamburger Startup hat die perfekte Lösung.

Eigentlich ist das Unternehmen Nordwærme, das am Rondenbarg in Bahrenfeld seinen Sitz hat, auf Fußbodenheizungen spezialisiert. Doch angesichts der immer länger werdenden Wärmeperioden auch in Norddeutschland haben die findigen Gründer David Burckhardt und Sönke Löser, zwei Tüftler, die schon zusammen zur Grundschule gegangen sind, das Prinzip einfach umgedreht.

Hamburger Startup funktioniert Fußbodenheizung in Kühlsystem um

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Heißt: Was im Winter für Wärme sorgt, kann im Sommer auch abkühlend wirken. Dann nämlich, wenn man statt warmen Wassers einfach kühles durch die Rohre jagt.

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„Das Prinzip ist ganz simpel“, sagt Geschäftsführer David Burckhardt. „Wir bauen eine Fußbodenheizung ein, die mit einer Wärmepumpe verbunden wird. Im Sommer wird die Wärmepumpe auf Kühlbetrieb umgestellt. So wird dem Raum die stehende Hitze entzogen.“

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Zwar funktioniert die Abkühlung nicht von hier auf gleich wie bei einer Klimaanlage, sondern eher durch einen gleichmäßigen Prozess. Doch die Vorteile liegen auf der Hand: Es gibt keine unangenehme Zugluft, die bei vielen Menschen zu Erkältungen führt. Die Fußbodenkühlung ist genau wie die Heizung im Winter energiesparend und klimaschonend.

Fußbodenheizung sorgt für Energieersparnis – dafür gibt es Förderung

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Das Gute: Genau deshalb gibt es beim Einbau Geld vom Staat zurück. Die Kosten von 3000 bis 5000 Euro, die bei einem Einbau auf einer Fläche zwischen 50 und 100 Quadratmetern anfallen, werden also mit einer staatlichen Förderung von 35 bis sogar 75 Prozent unterstützt. Hinzu kommt die Energieersparnis von zehn bis 20 Prozent beim Heizen im Winter.

Im Sommer wiederum herrscht in den Räumen eine kontinuierliche Temperatur von 18 bis 20 Grad. David Burckhard verspricht: „Man bekommt keine kalten Füße!“ Auch vor Schimmel brauche niemand Angst zu haben. „Wir bauen eine Steuerung mit Feuchtigkeitssensor ein, sodass kein Kondenswasser entstehen kann.“