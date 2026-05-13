Hamburger Star vor Gericht: Hamid Mossadegh drohen vier Jahre Haft

Mit dem Bleifuß auf dem Gas, mit dem anderen bald hinter Gittern? Dem Hamburger Auto-Moderator Hamid Mossadegh droht in der Schweiz eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen TV-Automoderator laut mehreren Schweizer Medien gleich sieben massive Tempoverstöße an nur einem Tag vor – begangen mit drei verschiedenen Supersportwagen.

Wie „Bild“ unter Berufung auf die „Luzerner Zeitung“ berichtet, sollen sich die Vorfälle am 8. Juni 2021 in mehreren Schweizer Kantonen ereignet haben. Laut Anklage soll Mossadegh mit einem McLaren P1 (916 PS) innerorts mit 105 statt erlaubten 50 km/h unterwegs gewesen sein. Später soll er mit einem Ferrari LaFerrari (800 PS) zunächst 140 km/h und wenig später sogar 150 statt erlaubter 50 km/h gefahren sein. Vier weitere Verstöße soll es mit einem Ferrari SF90 Stradale (1000 PS) gegeben haben – darunter laut Bericht 185 km/h und zweimal 160 km/h außerorts sowie mehr als 200 km/h auf der Autobahn.

Polizei beschlagnahmte unter anderem Drehbuch mit dem Titel „LaFerrari“

Die Polizei beschlagnahmte laut Bericht damals den Ferrari SF90 Stradale, zwei Kameras, ein Aufnahmegerät sowie ein Drehbuch mit dem Titel „LaFerrari“. Die drei Fahrzeuge sollen einem Autovermieter aus der Region gehört haben. Laut „Luzerner Zeitung“ fordert die Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Verletzung elementarer Verkehrsregeln die Höchststrafe von vier Jahren Haft. In der Anklageschrift heiße es demnach, der Beschuldigte sei „durch besonders krasse Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“ ein hohes Risiko schwerer Unfälle eingegangen.

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Zum Prozess am Luzerner Kriminalgericht am 27. April 2026 erschien Mossadegh laut Bericht nicht persönlich. Gegenüber „Bild“ erklärte Mossadegh: „Wer sportliche Autos liebt, trägt im Straßenverkehr eine besondere Verantwortung! Das ist mir heute klarer als noch vor fünf Jahren. Dem Verfahren stelle ich mich selbstverständlich.“ Die MOPO versuchte Mossadegh am Mittwoch telefonisch zu erreichen. Eine weitere Stellungnahme lag zunächst nicht vor.