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Wilhelmsburg

Blick auf das Zentrum des Hamburger Stadtteils Wilhelmsburg mit S- und Busbahnhof Wilhelmsburg im Vordergrund, sowie dem Einkaufszentrum Lunacenter, der Bahnhofspassage und dem Berta-Kröger-Platz. Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

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Hamburger Stadtteil bekommt eigenes Fernsehstudio – das steckt dahinter

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Mitten in Wilhelmsburg baut der NDR für ein paar Tage ein eigenes Mini-Studio auf – mit Live-TV, Radio und viel Programm.

Vom 23. bis 25. April kommt der NDR mit einem mobilen Pop-up-Studio auf den Berta-Kröger-Platz in Wilhelmsburg. In speziell umgebauten Seecontainern entsteht eine Art temporäres Fernseh- und Radiostudio, das Besuchern einen direkten Blick hinter die Kulissen ermöglicht.

NDR: „Hamburg-Journal“ direkt aus Wilhelmsburg

„Wir wollen mit dem bewährten Pop-up-Konzept wieder nah heran an die Menschen“, sagt Landesfunkhaus-Direktorin Sofie Donges. „Die Wilhelmsburger sollen uns kennenlernen – und wir wollen ganz viel über den Stadtteil erfahren.“

Vor Ort gibt es ein buntes Programm: NDR 90,3 sendet an mehreren Tagen live aus dem Mini-Studio, außerdem wird das „Hamburg Journal“ am Donnerstagabend, 23. April, direkt aus Wilhelmsburg ausgestrahlt. Dazu kommen Konzerte mit Newcomer-Bands und ein Auftritt der Band Jupiter Jones.

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Neben Unterhaltung setzt der NDR vor allem auf Austausch: Besucher können Fragen stellen, Themen einbringen und ihre Meinung direkt loswerden. (rei)

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