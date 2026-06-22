Erst ein hitziges Spiel, dann Gewalt: Bei einem Ü32-Turnier kommt es zur Eskalation – ein Hamburger landet im Krankenhaus.

Ein Zweikampf aus dem Pokalfinale Ende Mai – damals gewann Condor im Elfmeterschießen gegen Victoria. Witters

Bei der Norddeutschen Fußball-Meisterschaft der Ü32-Teams beim FC Eintracht Nordhorn im Südwesten Niedersachsens ist es zu einem schweren Gewaltausbruch gekommen. Ein Spieler des SC Condor wurde bei der Partie von einem Gegenspieler vom SC Victoria attackiert und verletzt.

Zu Beginn der Meisterschaft trafen die Hamburger Teams SC Condor (Farmsen-Berne) und SC Victoria (Lokstedt/Eppendorf) aufeinander. Die Stimmung war aufgeheizt: In nur 30 Minuten gab es sechs Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. Ein Victoria-Spieler musste verletzt vom Feld, nachdem ein Spieler von Condor ihn gefoult hatte.

Gewalt bei Fußballspiel: Spieler mit Faustschlägen und Tritten attackiert

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Als sich der Condor-Spieler rund eine Stunde nach dem 0:0 laut seines Trainers Florian Neumann bei dem verletzten Gegner entschuldigen wollte, eskalierte die Situation. Der Victoria-Spieler soll plötzlich auf ihn zugelaufen sein und ihm eine Faustkombination gegen den Kopf verpasst haben, wie Neumann und eine Sprecherin der Polizei in Nordhorn der MOPO sagten.

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Der Condor-Spieler ging zu Boden, sein Gegnerspieler trat ihn gegen Rippen und Arm. Zwei Condor-Spieler versuchten einzugreifen, wurden jedoch ebenfalls angegangen und wichen zurück. Erst eine Begleiterin des Victoria-Teams konnte den Angreifer stoppen.

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Der verletzte Fußballer wurde ins Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Nach ersten Informationen erlitt er glücklicherweise keine bleibenden Schäden, muss aber in Hamburg weiter ärztlich untersucht werden.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

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Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilte dem Victoria-Spieler einen Platzverweis. Der SC Condor brach die Teilnahme sofort ab, die drei anderen teilnehmenden Teams aus Wunstorf, Burg und Lohne wollten das Turnier so auch nicht fortsetzen. Der Norddeutsche Fußball-Verband reagierte, Victoria wurde disqualifiziert.

Der SC Condor zeigte sich in einer Stellungnahme auf Facebook „zutiefst erschüttert“ und verurteilte die Gewalt scharf. Gleichzeitig betonte Neumann gegenüber der MOPO, dass es sich um das Verhalten eines Einzeltäters handle und nicht dem gesamten Verein SC Victoria anzulasten sei.

Bei Condor fließen auch Tränen

Für viele Beteiligte blieb vor allem eines: Enttäuschung. „Der sportliche Aspekt ist komplett in den Hintergrund gerückt – bei einigen sind sogar Tränen geflossen“, so Neumann.

Der Grund für die aufgeheizte Stimmung zwischen beiden Teams könnte unter anderem auf die vergangenen beiden Duelle der Mannschaften zurückzuführen sein. Erst vor wenigen Wochen besiegte Condor die Kontrahenten im Hamburger Pokalfinale mit 7:6 nach Elfmeterschießen – nur um dann kurze Zeit später ein zunächst mit 1:5 verlorenes Finale um die Meisterschaft noch in ein 3:0 per Sportgerichtsurteil zu drehen – Victoria hatte einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt. Die üblichen Sticheleien unter den ewigen Rivalen in den sozialen Netzwerken blieben nicht aus.



