Hamburger Sommerdom startet am Freitag mit Grusel-Neuheit

Neben Zuckerwatte und Riesenrad gibt bietet der Hamburger Sommerdom dieses Jahr wieder einige neue Fahrgeschäfte – eins davon feiert in Hamburg seine Weltpremiere. Los geht das bunte Treiben am Freitag mit der feierlichen Eröffnung inklusive Feuerwerk und prominentem Überraschungsgast. Die MOPO verrät, welche neuen Attraktionen in diesem Jahr auf die Besucher warten und welche besonderen Dom-Tage geplant sind.

Vom 25. Juli bis zum 24. August findet der diesjährige Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld statt. Mit dabei ist eine echte Premiere: „Halloween“ ist eine Geisterbahn mit mehr als 30 verschiedenen Effekten – und sie ist „fabrikneu“.

Rico Rasch, der Besitzer, hat nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro in die Entwicklung der Grusel-Attraktion investiert. Auf drei Etagen und 300 Schienenmetern Länge erwarten Besucher detailgetreue Szenen aus der Horrorfilmreihe „Saw“ oder aus „Chucky – die Mörderpuppe“. „Die Anlage ist einmalig“, sagt Rasch. „Es hat lange gedauert, bis wir einen Anbieter gefunden haben, der sowas produziert.“ Sechs Lkw würden benötigt, um das Fahrgeschäft zu transportieren.

Hamburger Sommerdom: Das sind die neuen Attraktionen

Die Neuheiten auf dem diesjährigen Sommerdom stehen ganz im Zeichen der Schiene: Neben „Halloween“ feiert die Achterbahn „Nordmann – The Viking Coaster“ ihre Premiere. Auf 120 Metern Schiene bietet die Achterbahn rasante, aber dennoch angenehme Fahrten – ideal für alle, die es eher ruhig angehen lassen wollen.

Außerdem haben einige Attraktionen dieses Jahr ein Comeback. Letztes Jahr feierte er auf dem Dom Premiere, jetzt ist er wieder da: Der „Nordic Tower“, ein 80 Meter hohes Hochkettenkarusell, bietet wieder einen Panoramablick über Hamburg.

Andere Fahrgeschäfte sorgen bei heißen Temperaturen für Abkühlung, zum Beispiel die Raftingbahn „Atlantis-Rafting“ oder der Jahrmarktsklassiker „Rund um den Tegernsee“. Dabei fährt das Geschäft rund um einen kleinen See und unter einem kleinen Wasserfall hindurch. Für weitere Erfrischung sorgen außerdem zwei Trinkwasserspender auf dem Gelände.

Eröffnungsfeier mit Feuerwerk und geheimem Promi-Gast

Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof soll den Sommerdom am Freitag um 16 Uhr vor dem Riesenrad eröffnen. Dabei gibt es Preise zu gewinnen. Außerdem wird zur Eröffnungsfeier ein prominenter Gast erwartet – um wen es sich handelt, ist noch geheim.

Traditionen wie der Familientag an jedem Mittwoch mit Dom-Bär Bummel gibt es weiterhin. Die großen Dom-Feuerwerke finden in diesem Jahr am 25. Juli, am 8. August und am 22. August jeweils um 22.30 Uhr statt.

Regenbogentag und Sommerspiele

Passend zur Pride-Week findet am 25. Juli der Regenbogentag statt. Ab 19 Uhr startet die Parade beim Eingang Feldstraße und führt über den gesamten Dom. Abgerundet wird der Tag von einer Aftershow-Party ab 20.30 Uhr.

Am 14. August können alle Besucher ab acht Jahren an den Dom-Sommerspielen teilnehmen. Die Wettkämpfer messen sich dabei in Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen oder Bowling. (lvf)

So finden Sie den Hamburger Sommerdom: Heiligengeistfeld (U-St. Pauli oder U-Feldstraße); Mo-Do 15-23 Uhr, Fr-Sa 15-0.30 Uhr, So 14-23 Uhr