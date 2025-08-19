Hamburger Singer-Songwriterin: Darum geht mir in der Markthalle das Herz auf

Sie ist Singer-Songwriterin mit viel Humor, ihre Lieder haben Titel wie „Papiertütenkackimperium“. Im September tritt Miss Allie in der Markthalle auf. Im MOPO-Fragebogen verrät sie unter anderem, warum sie die Location so liebt.

1. Einen Tag Bürgermeisterin von Hamburg – Ihre erste Amtshandlung?

Ich würde mich dafür einsetzen, dass es wieder einen tollen großen Musikladen in Hamburg gibt. Und ich würde veranlassen, dass Kitas ganztags geöffnet haben.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

In der Markthalle. Hier habe ich schon so viele Konzerte gespielt, die emotional sehr wichtig für mich waren. Das Team dort ist Zucker und die Stimmung Bombe!

3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Ina Müller. Die ist einfach so cool. Und Olli Schulz auch!

Entertainerin Ina Müller picture alliance/dpa | Annette Riedl Entertainerin Ina Müller

4. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee?

„Südlich der Elbe beginnt für uns Süddeutschland.“ – Das sehe ich genauso!

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Gitarre, Klavier, Campervan

6. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Altona – da ist die Welt irgendwie in Ordnung. Sogar die Tauben sehen gepflegt aus.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über die Dreistigkeit des Spotify-CEOs, Musiker:innen nicht fair zu bezahlen und das Geld lieber in die Waffenindustrie zu stecken.

8. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich?

„Germany’s Next Topmodel“ – ich fieber da richtig mit. Ist schlimm.