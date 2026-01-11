mopo plus logo
Die Polizei sucht dringend nach Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus Hamburg-Wilhelmsburg.

Die Polizei sucht dringend nach Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus Hamburg-Wilhelmsburg. Foto: Polizei Hamburg

  • Wilhelmsburg

paidHamburger Serienausreißer: Wenn Kinder immer wieder verschwinden

Seit zwei Wochen ist sie inzwischen verschwunden, niemand weiß, wo Aaliyah Jolie F. sich aufhält. Am 29. Dezember veröffentlichte die Polizei eine Vermisstenanzeige. Silvester feierte die 13-Jährige ohne ihre Familie, auch über ihren Geburtstag im Spätsommer wurde sie schon mal vermisst. Es ist das neunte Mal, dass in den vergangenen zwei Jahren öffentlich nach dem Mädchen gesucht wird. Wie kann das immer wieder passieren – trotz Polizei, Jugendamt und öffentlicher Fahndungen?



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

