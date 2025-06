„Jugend forscht“: Hamburger Schule mit wichtigem Preis ausgezeichnet

Jubel im Gymnasium Farmsen: Die Hamburger Schule ist am Sonntag als „Jugend forscht Schule 2025“ ausgezeichnet worden. In der Laudatio wurde das Gymnasium dafür gelobt, seine Schüler besonders für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – die sogenannten MINT-Fächer – zu begeistern.

Der Preis für Schulen ist ein Sonderpreis der Kultusministerkonferenz im Rahmen des Schülerwettbewerbs „Jugend forscht“. Dieser zeichnet besondere Talente in Sachen MINT aus. Am Sonntag fand die Siegerehrung des 60. Bundeswettbewerbs statt. Die beiden zweiten Preise gingen an das Willstätter-Gymnasium in Nürnberg und die Schillerschule in Hannover.

„Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind die entscheidenden Disziplinen für Innovation und Fortschritt. Deshalb haben die MINT-Fächer eine Schlüsselrolle im Unterricht an den Schulen, um auf eine Ausbildung, ein Studium und den Beruf vorzubereiten“, sagte Staatssekretär Steffen Teichert vom Thüringer Bildungsministerium, der die Preise übergab.

In der Laudatio zur „Jugend forscht Schule 2025“ heißt es: „Forschung stärkt Persönlichkeit, Begabungsförderung breit denken, Grenzen überwinden: Mit diesem Dreiklang gelingt es dem Gymnasium Farmsen, seine Schülerinnen und Schüler für MINT zu begeistern. Die in ein breites Netz außerschulischer Kooperationspartner eingebundene Schule macht es sich zur Aufgabe, praktisches Arbeiten ab Jahrgangsstufe fünf zu fördern, die Begabungen ihrer heterogenen Schülerschaft zu entdecken und nachhaltig zu stärken.“

Ein intensiver kollegialer Austausch ermögliche es den Lehrkräften, das Begabungspotenzial aller Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen. Und weiter: „So wird das soziale Lernen am Gymnasium Farmsen großgeschrieben, wobei ein persönlichkeitsförderndes und wertschätzendes Klima eine tragende Säule des Lernens und des Miteinanders ist. Gemäß dem Jugend forscht Gedanken, kreative Lösungen für Herausforderungen zu finden, gelingt es der Schulgemeinschaft, Ideen innovativ umzusetzen.“

Das Gymnasium Farmsen erhält zudem ein Preisgeld von 3141 Euro, abgeleitet ist das Preisgeld von der Zahl Pi (3,14159…). Die zwei weiteren Preisträger erhalten jeweils 1000 Euro. (abu)