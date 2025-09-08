mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Grundschule

So soll der Eingangsbereich der neuen Grundschule einmal aussehen. Foto: inFABric, Paris/ Schulbau Hamburg

  • Bergedorf

paidHamburger Schule mit radikaler Ansage gegen Elterntaxis

kommentar icon
arrow down

Radikale Maßnahme gegen Elterntaxis: Viele Hamburger Eltern bringen ihre Kinder täglich mit dem Auto direkt vor die Schule – doch das behindert nicht nur den Verkehr, sondern kann auch andere Schüler gefährden. An einer neu geplanten Grundschule im Südosten der Stadt soll dies künftig nicht mehr möglich sein. Die Stadt plant hier eine „autoarme Schule“ – die MOPO zeigt, was das im Alltag für Eltern und Kinder bedeutet.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test