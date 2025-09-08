Radikale Maßnahme gegen Elterntaxis: Viele Hamburger Eltern bringen ihre Kinder täglich mit dem Auto direkt vor die Schule – doch das behindert nicht nur den Verkehr, sondern kann auch andere Schüler gefährden. An einer neu geplanten Grundschule im Südosten der Stadt soll dies künftig nicht mehr möglich sein. Die Stadt plant hier eine „autoarme Schule“ – die MOPO zeigt, was das im Alltag für Eltern und Kinder bedeutet.





