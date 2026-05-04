Hamburger sahnen beim Lotto ab: Erster Millionen-Gewinn des Jahres!

Glückssträhne in Hamburg: Gleich mehrere Lotto-Spieler konnten in den vergangenen Tagen abräumen – einer von ihnen sogar mit einem Millionen-Gewinn.

Den größten Treffer landete ein Lotto-Spieler aus dem Bezirk Hamburg-Nord. In der zweiten Gewinnklasse von Lotto 6aus49 gewann er 1.169.467,50 Euro – der erste Millionen-Gewinn in Hamburg in diesem Jahr.

Den Jackpot verpasste er nur knapp: Die Zahlen 1, 5, 9, 20, 21 und 32 stimmten, aber die Superzahl 5 fehlte. Bundesweit gab es nur zwei andere Spieler mit den gleichen Kreuzen. Der Gewinn wurde zwischen Hamburg und Niedersachsen aufgeteilt.

33 Millionen Euro – der Lotto-Jackpot für die nächste Ziehung steigt

Der Jackpot steigt nun für die nächste Ziehung am Mittwoch, 6. Mai, auf rund 33 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn bei Lotto 6aus49 liegt bei rund 1 zu 140 Millionen.

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Auch bei Super 6 gab es am Wochenende einen Volltreffer: Ein Spielschein aus dem Bezirk Altona brachte dem Besitzer 100.000 Euro. Schon am Freitag hatte zudem ein Online-Spieler Glück bei Eurojackpot und rund 164.705 Euro gewonnen. (mp)