Akten türmen sich, Verfahren stocken – doch das Personal fehlt, um sie abzuarbeiten. Der Richterverein warnt vor einem massiven Mangel. Droht die Hamburger Justiz ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren?



Hamburg führt die Statistik an: In keiner anderen deutschen Stadt ist der Aktenstau bei Staatsanwaltschaft und Gerichten so stark gewachsen. Innerhalb von vier Jahren ist die Zahl unerledigter Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft explodiert: von knapp 23 000 auf fast 77 700 Fälle.





