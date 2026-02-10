mopo plus logo
Aktenberge in der Justiz

Die Aktenberge in der Justiz wachsen und wachsen – vor allem in Hamburg. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Pleul

paidHamburger Richter schlagen Alarm: „Rechtsstaat steht auf dem Spiel”

Akten türmen sich, Verfahren stocken – doch das Personal fehlt, um sie abzuarbeiten. Der Richterverein warnt vor einem massiven Mangel. Droht die Hamburger Justiz ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren?

Hamburg führt die Statistik an: In keiner anderen deutschen Stadt ist der Aktenstau bei Staatsanwaltschaft und Gerichten so stark gewachsen. Innerhalb von vier Jahren ist die Zahl unerledigter Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft explodiert: von knapp 23 000 auf fast 77 700 Fälle.


 

