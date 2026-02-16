mopo plus logo
Polizei

Eine Polizistin steht in der Asservatenkammer eines Polizeikommissariats (Archivbild). Foto: picture alliance / Markus Scholz | Markus Scholz

paidRechungshof-Kritik: Polizei verwahrt 8 Mio. Euro – und weiß nichts davon

Der Senat hat an der Bürgerschaft vorbei Millionen ausgegeben, eine neue Verwaltungssoftware wird zum Millionen-Grab, die Kinder-und Jugendhilfe zahlt Miete an sich selbst, die Polizei hat Millionen verwahrt – und weiß es nicht: Das sind nur einige der Mängel, die der Hamburger Rechnungshof in seiner jährlichen Haushaltskontrolle aufzählt. Am Montag haben die Prüfer ihren aktuellen Bericht für das Jahr 2024 vorgestellt – die konkreten Beispiele haben es in sich.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

