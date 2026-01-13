Gewinn-Los im Handschuhfach: Hamburger räumen 70 Millionen Euro im Lotto ab

Drei neue Millionäre, rund 70 Millionen Euro Gesamtgewinne und ein deutlicher Zuwachs bei der Umweltlotterie: So fällt die Lotto-Bilanz 2025 für Hamburg aus.

Die Glücksspieler unter uns haben etwas zu feiern: Lotto Hamburg blickt auf ein „solides Geschäftsjahr“ zurück und schüttete knapp 70 Millionen Euro an Gewinnen an Hamburger aus. Nach dem Rekordjahr 2024 seien auch 2025 Beteiligung und Gewinnausschüttung stabil geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lotto: Vier Millionengewinne in Hamburg

Besonders gefreut haben dürfte sich ein Spieler aus Hamburg: Beim jährlichen Autoputzen fand er im Mai 2025 sein Gewinn-Los aus dem Mai 2024 im Handschuhfach. Damit strich er 2,5 Millionen Euro ein und gehört zu den drei neuen Lotto-Millionären der Stadt. Auch in Hamburg-Mitte konnte sich ein Teilnehmer über 3,2 Millionen Euro freuen, ein weiterer erhielt 1,3 Millionen Euro.

„Hochgewinne“ von mindestens 100.000 Euro gingen an insgesamt 25 Hamburger.

Spielschein-Fund beim Autoputzen

Eine kuriose Geschichte schrieb ein Spieler aus Wandsbek: Er erhielt einen sogenannten „Hochgewinn“ aus einer Zusatzlotterie in Höhe von stolzen 5,5 Millionen Euro. Gespielt hatte der Mann im Internet und gehört damit zu einer Minderheit in Hamburg: 65 Prozent der Lose werden noch immer in Annahmestellen gekauft und eingelöst.

Erfreulich ist der Zuwachs bei der Umweltlotterie BINGO!. Mit einem Plus von 18 Prozent und einer „guten Jackpot-Entwicklung“ profitiert auch die Stadt: 123 Umwelt- und Entwicklungsprojekte konnten mit den Einnahmen unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung.