Presseclub wählt Vorstand neu – und diskutiert mit Beckmann und Kraus über Olympia-Aus

Der Hamburger Presseclub ist ein Netzwerk für Journalist:innen, Medienmacher und Kommunikationsexperten. Im Madison-Hotel am Baumwall hat der Verein nun seinen Vorstand neu gewählt – und anschließend mit Moderator Reinhold Beckmann und Sport-PR-Managerin Katja Kraus über Hamburgs geplatzte Olympia-Ambitionen und die anstehende WM gesprochen.

Zwischen der geplatzten Entscheidung über eine Olympia-Kandidatur der Stadt und dem Start der WM nutzte der Presseclub den Donnerstagabend für eine sportpolitische Diskussion. Beckmann und Kraus, die einst im Vorstand des Hamburger SV tätig war, bedauerten beide, dass sich Hamburg nun nicht mehr für die Ausrichtung der Spiele bewerben kann. Ein Zuschlag hätte ihrer Einschätzung nach gerade dem Sport einen großen Schub gebracht.

Vorstandswahl beim größten Presseclub Deutschlands

Diesmal als Gäste dabei: Katja Kraus und Reinhold Beckmann Bertold Fabricius Diesmal als Gäste dabei: Katja Kraus und Reinhold Beckmann

Zuvor hatten die Mitglieder des Hamburger Presseclubs ihren Vorstand neu gewählt. Der Club ist mit weit mehr als 400 Mitgliedern der größte seiner Art in Deutschland. Präsident Jörn Lauterbach (Welt/Welt am Sonntag) wurde im Amt bestätigt, ebenso seine Stellvertreterin Ilka Steinhausen (NDR) und Schatzmeister Matthias Iken („Hamburger Abendblatt“).

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Auch Mathis Neuburger, stellvertretender Chefredakteur der MOPO, Jan Bulig (RTL Nord), Florian Zinnecker („Die Zeit“) und Alessa Brings (freie Journalistin) bleiben im Vorstand. Neu dabei sind Sofie Donges (NDR) und Vicky Bargel („Spiegel“). Sie ersetzen Susanne Beyer („Spiegel“) und Andreas Cichowicz (NDR), die nach vielen engagierten Jahren nicht erneut kandidierten. Finanziell stehe der Club gut da, hieß es. Für die kommenden Monate ist eine Reihe neuer Veranstaltungen geplant.