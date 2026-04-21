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Benjamin Mennerich

Der AfD-Bürgerschaftsabgeordnete Benjamin Mennerich wurde aus der Fraktion Hamburg-Mitte geworfen. Foto: AfD Fraktion Hamburg

  • Neustadt

paidPolitiker verliert komplett die Nerven – es ging um die Deutschlandflagge

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Eklat in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte: Der AfD-Abgeordnete Benjamin Mennerich soll während der Sitzung wiederholt auf den Tisch geschlagen und laut geschrien haben. Die Vorsitzende unterbrach die Sitzung. Auslöser war eine Debatte über die Deutschlandflagge, die Mennerich selbst angestoßen hatte. Die AfD-Fraktion wies selbst in einer Pressemitteilung auf den Vorfall hin und distanzierte sich von Mennerich, denn intern kracht es seit Monaten.


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