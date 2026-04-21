Eklat in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte: Der AfD-Abgeordnete Benjamin Mennerich soll während der Sitzung wiederholt auf den Tisch geschlagen und laut geschrien haben. Die Vorsitzende unterbrach die Sitzung. Auslöser war eine Debatte über die Deutschlandflagge, die Mennerich selbst angestoßen hatte. Die AfD-Fraktion wies selbst in einer Pressemitteilung auf den Vorfall hin und distanzierte sich von Mennerich, denn intern kracht es seit Monaten.





