Hamburger Pastor auf Malta: Lasst die Seenotretter aufs Wasser!

Sie kämpfen gegen das Sterben im Mittelmeer, und werden von EU-Regierungen an die Kette gelegt. Nachdem Malta seit Monaten Rettungsschiffen das Auslaufen wegen der angeblich fragwürdigen Registrierung in den Niederlanden verweigert hatte, durfte die „Sea-Watch 3“ den Hafen von Valletta endlich verlassen. Doch die Kriminalisierung privater Retter geht weiter. Die MOPO sprach mit dem Altonaer Pastor Dr. Markus Hentschel (57) über die kritische Lage im Mittelmeer-Raum.

MOPO: Herr Dr. Hentschel, Sie waren gerade für ein paar Tage auf Malta, um dort die Schiffscrews von Sea-Eye. Sea-Watch und Lifeline zu treffen. Wie war die Lage vor Ort?

Hentschel: Allen wurde die Lizenz entzogen. Allen aus für sie nicht nachvollziehbaren Gründen. Was bislang ausreichte, wie die niederländische Flagge, wird nun rechtlich beanstandet. Ein anderes Schiff auf Sizilien wird sogar wegen des Vorwurfs des Menschenhandels aufgrund von Anti-Mafia Gesetzen festgehalten. Fakt ist: Bis Sonnabend konnte keines der Rettungsschiffe auslaufen. Jetzt ist immerhin die Sea-Watch 3 wieder unterwegs. Manche Retter wollen jetzt die deutsche Flagge erhalten und hoffen auf die Bundesregierung.

Wie war die Stimmung vor Ort?

Die Leute sind schon ziemlich niedergeschlagen – auch wütend. Sie werden daran gehindert, Menschen zu retten. Am Gedrücktesten war die Stimmung bei Sea-Watch, deren Lage am wenigsten klar war. Spannend war zu sehen, mit welchen unterschiedlichen Motivationen geholfen wird. Politisch ist das weit gestreut, vom linken Aktivisten bis zur bürgerlichen Mitte. Beeindruckt haben mich die Einzelnen. Jeder arbeitet mit Leidenschaft, Herzblut und Sachkenntnis. Sogar ein Typ aus Kalifornien ist dabei, der in den USA eine Radiosendung über die Situation im Mittelmeer gehört und dann gesagt hat: da muss ich helfen!

Als mennonitischer Pastor: Was spricht aus christlicher Perspektive für private Seenotrettung?

Es geht um Menschenleben! Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wer jemanden ertrinken sieht – der muss helfen.

Und haben Sie Verständnis dafür, wenn einige Menschen migrationskritischer werden?

Nein, dafür habe ich kein Verständnis! Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber kein Land ist doch wirklich substantiell damit überfordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Wenn man sich Angela Merkels Satz „Wir schaffen das!“ bei Licht betrachtet, dann muss man doch sagen: Der stimmt zu mindestens dreiviertel. Dank der vielen Deutschen, die sich immer noch engagieren. Es ist ja nicht so, dass plötzlich das totale Chaos ausgebrochen wäre oder jemand wegen der Flüchtlinge finanziell zu kurz käme.

Manche werfen den NGOs ja vor, sie würden mit ihrem Einsatz indirekt Schlepperbanden unterstützen, indem sie noch mehr Menschen in die Flucht locken.

Es gibt Studien, nach denen das sehr unwahrscheinlich ist. Der beste Gegenbeweis: In den vergangenen drei Monaten, in denen die meisten privaten Seenotretter nicht agieren konnten, ist die Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge gestiegen. Die Menschen fliehen also trotzdem. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn man sie 1000 Kilometer südlicher aufhält – das ist nicht Fluchtursachen bekämpfen!!

Und wenn Leute sagen: Bringt die Flüchtlinge doch nach Libyen zurück! Was erwidern Sie da?

Die Retter haben mir eindrücklich geschildert, welche Panik bei den Geretteten aufkommt, wenn die libysche Küstenwache anrückt. Oftmals seien dort frühere Schlepper einfach in Küstenwachen umdeklariert worden. Wer an der Stelle Vorwürfe macht, der muss sich selbst den Vorwurf machen lassen, dass er die politische Lage in Libyen leichtfertig falsch beurteilt. Das Land ist nach Ansicht des Auswärtigen Amtes ein „Failed State“, und mit Sicherheit kein „Sicherer Ort“. An einen solchen müssen Gerettete nach internationalem Seerecht gebracht werden.

Und Sie würden sagen, dass die staatliche Seenotrettung nicht ausreicht?

Hentschel: Aktuell leider nein! Alle vier Organisationen, mit denen ich auf Malta gesprochen habe, sagen: Wenn es heute noch eine Aktion wie „Mare Nostrum“ gäbe, bei der die italienische Marine Migranten aus dem Mittelmeer gerettet hat, und wenn die NGO-Seenotrettung dadurch überflüssig wäre, dann würden sich alle freuen.

Was haben Sie von Ihrer Reise nun mitgenommen in Ihre Hamburger Gemeinde?

Ich habe die Erfahrungen von Menschen mitgenommen, die voller Güte sind. Darüber muss nachhaltig informiert werden. Wir Mennoniten unterstützen mit unserem übergemeindlichen Hilfswerk ja bereits das Sea-Eye Projekt. Aber es wäre gut, auch in unserer und durch unsere Gemeinde noch mehr Menschen für die Seenotrettung und die Flüchtlingshilfe auch hier vor Ort zu aktivieren. Auch wenn mancher mich dann auch als einen „Gutmenschen“ bezeichnet - die Not der Flüchtlinge darf keinen Christen unberührt lassen.