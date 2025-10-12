Hamburg liebt seine Franzbrötchen. Deshalb machte die MOPO in der vergangenen Ausgabe den großen Test: Bei welcher Kette schmeckt es am besten? Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, entsprechend wollten wir von Ihnen wissen, wo Sie Ihre Franzbrötchen gerne kaufen. Und, na klar, wir haben zahlreiche Zuschriften bekommen. Hier sind ein paar der heiß geliebten Favoriten ​…

Marion Elskis und Thorsten Sprick sind sich sicher: In der Hamburger Traditionsbäckerei „Rohlfs“ „gibt es mit Sicherheit die besten Franzbrötchen der Stadt“. In den 14 Filialen wird der selbst hergestellte Teig jeden Morgen frisch aufgebacken. Unter anderem in der Fuhlsbüttler Straße 177. Zu kaufen gibt es das traditionsreiche Gebäck für 1,80 Euro.