mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jakob Hielscher im „Le Canard“. Hinter ihm stehen Weingläser.

Im Januar 2025 lief der Betrieb im „Le Canard“ von Jakob Hielscher noch gut. (Archivbild) Foto: Florian Quandt

  • Othmarschen

Hamburger Nobel-Restaurant vor dem Aus: Die Ente ist insolvent

kommentar icon
arrow down

Das „Le Canard“ an der Elbe ist ein Treffpunkt für kulinarische Feinschmecker, die das nötige Kleingeld mitbringen. Doch nach nur knapp einem Jahr unter der Führung von Gastronom Jakob Hielscher sind die Türen des Restaurants schon wieder zu – ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet.

Mehrere Größen in der Gastro-Szene haben bereits im „Le Canard“ am Herd gezaubert: Josef Viehauser, Ali Güngörmüş oder Norman Etzhold, alle mit Michelin-Stern dekoriert. Letzterer blieb nur ein Jahr in dem Restaurant an der Elbchaussee, er verabschiedete sich im Juni 2020.

Restaurant Hamburg: Jakob Hielscher übernahm 2024

Jakob Hielscher übernahm das „Le Canard“ im August 2024 nach vier Jahren Leerstand. Doch seit Dezember 2025 ist der Betrieb offenbar eingestellt, wie das „Abendblatt“ berichtet. Online-Reservierungen sind nicht mehr möglich. „Keine Tische verfügbar“, sagt die Seite – egal, an welchem Datum. Eine MOPO-Anfrage an Hielscher blieb unbeantwortet.

Essen mit Blick auf den Hafen: Das „Le Canard“ an der Elbchaussee. Florian Quandt
Essen mit Blick auf den Hafen: Das „Le Canard“ an der Elbchaussee.
Essen mit Blick auf den Hafen: Das „Le Canard“ an der Elbchaussee.

Für das Insolvenzeröffnungsverfahren, das vom Amtsgericht Hamburg am 5. Januar angeordnet wurde, ist Jennie Best von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte als Insolvenzverwalterin vorgesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Elterntaxis, Neubauten und Uhus: Das passiert 2026 im Bezirk Altona

Hielscher machte bereits seine Ausbildung zum Koch in Hamburg. Damals im Sofitel am Alten Wall, später arbeitete er im Hamburger Empire Riverside Hotel. Der Eigentümer der Immobilie, in dem das „Le Canard“ sitzt, ist die Familie des 2022 verstorbenen Stararchitekten Meinhard von Gerkan, dessen Architektenbüro sich im selben Gebäude befindet.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test