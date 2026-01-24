mopo plus logo
Ein allabendliches Bild: Stau auf der Max-Brauer-Allee in Altona. Foto: Florian Quandt

  • Altona-Altstadt

Hamburger Nadelöhr am Wochenende gesperrt – was Autofahrer wissen müssen

Am Wochenende wird’s eng in Altona: Teile der Max-Brauer-Allee werden wegen Baumarbeiten abschnittsweise gesperrt. Auch mehrere Buslinien müssen Umwege fahren.

Autofahrer müssen bis Sonntag mit Sperrungen auf der Max-Brauer-Allee leben. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Bahnhof Altona und Goethestraße – dort wird die Straße am Samstag und Sonntag in wechselnden Bereichen gesperrt. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Baumarbeiten an der Max-Brauer-Allee: Busse ebenfalls betroffen

Grund sind Arbeiten an den Bäumen entlang der Max-Brauer-Allee. Los ging es am Samstag um 7 Uhr, am Sonntag soll die Sperrung am Nachmittag gegen 17 Uhr enden. Am Samstag war zunächst der Bereich zwischen Goethestraße und Holstenstraße stadteinwärts dicht.

Auch Busse sind von den Einschränkungen betroffen: Die Linien 20, 25 und 183 werden in Fahrtrichtung S Rübenkamp/U Burgstraße beziehungsweise Kalvslohtwiete umgeleitet. Laut HVV bleibt die Taktung der Linien unverändert – Fahrgäste sollten aber je nach Verkehrslage etwas mehr Zeit einplanen. (mp)

