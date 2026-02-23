mopo plus logo
Nachlassgericht

An den Hamburger Nachlassgerichten gibt es massive Rückstände (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

paidWarten auf den Erbschein: Hamburger Gericht völlig überfordert – „katastrophal“

Ein ganzes Jahr auf den Erbschein warten – in Hamburg kann das Angehörigen durchaus passieren. Bei einigen Nachlassgerichten in Hamburg stauen sich die Akten. In einem Gericht ist es besonders schlimm: Mehr als 800 offene Verfahren liegen dort auf dem Tisch. Die CDU spricht von einer „katastrophalen“ Situation, der Senat verspricht Besserung und erklärt, wie Roboter Abhilfe schaffen sollen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

