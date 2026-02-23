Ein ganzes Jahr auf den Erbschein warten – in Hamburg kann das Angehörigen durchaus passieren. Bei einigen Nachlassgerichten in Hamburg stauen sich die Akten. In einem Gericht ist es besonders schlimm: Mehr als 800 offene Verfahren liegen dort auf dem Tisch. Die CDU spricht von einer „katastrophalen“ Situation, der Senat verspricht Besserung und erklärt, wie Roboter Abhilfe schaffen sollen.





