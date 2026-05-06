Hamburger Musical über Michael Jackson knackt Millionenmarke

Michael Jackson war der „King of Pop” und hat heute noch Millionen von Fans. Das erklärt auch den großen Erfolg des Musicals über ihn. Die Hamburger Veranstalter ziehen eine Zwischenbilanz.

Eine Million Zuschauer haben das Musical über den US-Popstar Michael Jackson im Hamburger Stage Theater an der Elbe innerhalb von 17 Monaten gesehen. Das teilt der Veranstalter Stage Entertainment mit.

Tickets sind bis August 2027 erhältlich

„Wir sind überwältigt von der Resonanz des Publikums”, sagt Uschi Neuss, die Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. Das sei ein großer Erfolg auch für den Musicalstandort Hamburg.

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Seit der Premiere am 1. Dezember 2024 habe sich „MJ – das Michael-Jackson-Musical” zu einem Publikumsmagneten entwickelt. In so kurzer Zeit die erste Besuchermillion – das habe bisher nur das Stück „Der König der Löwen” erreicht, teilten die Veranstalter mit. Die Gäste kämen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man habe das Ticketangebot für das Musical bis August 2027 erweitert.

Ob am New Yorker Broadway, im Londoner West End oder auf Touren durch Nordamerika und Australien – weltweit hätten bereits mehr als sieben Millionen Zuschauer die Show erlebt, erklärt Stage Entertainment. (dpa/mp)