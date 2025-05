Hamburger Musical-Star: Süße Liebeserklärung an seine „Powerfrau“

Alexander Klaws machte seiner Frau Nadja Scheiwiller eine Liebeserklärung auf Instagram. Der Familienvater schwärmt über die Stärke seiner Frau.

Alexander Klaws ist bekannt durch seine Rolle als „Tarzan“ im gleichnamigen Musical. Zurzeit tourt er durch Deutschland, Österreich und Schweiz als Darsteller in der „Disney in Concert – Follow your Dreams“ Show. Zuvor durfte er im Musical „Dr Jekyll und Mr Hide“ seine dunkle Seite ausleben.

In diesen turbulenten Zeiten vermisst er vor allem eine Person an seiner Seite: seine Ehefrau Nadja Scheiwiller.

Klaws dankt allen „Powerfrauen“

Auf Instagram beglückwünschte er die 40-Jährige zu ihrem Geburtstag und beschreibt sie als „Powerfrau“. Es sei nicht immer leicht, als Familienvater oft unterwegs zu sein, und deswegen die wichtigsten Momente mit der Familie zu verpassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg bekommt ein neues Musical – Fans der 80er werden sich freuen

Daher geht sein Dank an seine Nadja und all die Frauen, die ihm und anderen Familienvätern „in solchen Phasen“ den Rücken freihielten: „Diese Powerfrauen verleihen uns Männern Flügel, um in dem, was wir machen, noch besser bzw. besonderer sein zu können.“

Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Den Geburtstag von Nadja wolle er nachfeiern, schreibt er. (lw)