Hamburger Moderatorin im Babyglück – „unser Herz platzt vor Freude”

Radio-Hamburg-Moderatorin Alicia Alvarez ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Schwangerschaft hatte sie bereits Ende November letzten Jahres bekannt gegeben. Jetzt ist ihre Tochter Amalia Rafaela Alvarez gesund in der Asklepios Klinik Barmbek zur Welt gekommen.

Am 17. März war es soweit: „Unser kleines Wunder ist da – und wir sind einfach nur überglücklich“, sagte Alavrez. Es fühle sich noch total unwirklich an, dieses kleine Leben jetzt bei sich zu haben. „Unser Herz platzt vor Liebe und wir genießen gerade jede einzelne Minute als Familie.“

Alicia Alvarez wird zum ersten Mal Mutter

Alicia und ihr Freund Lennart sind überglücklich. Mutter und Tochter geht es gut, und auch bei Verwandtschaft und Freunden ist die Freude riesig: Beim ersten Kennenlernen hatte sich Alicias ganze Familie sofort in die Kleine verliebt.

Alicias beste Freundin Lea Kruse, die derzeit ihre Vertretung am Mikrofon in der Radio Hamburg Morningshow an der Seite von John Ment übernimmt, war direkt total entzückt.

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Glückwünsche gab’s auch von Radio Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok: „Alicia gehört mit ihrer Wärme, ihrer Energie und ihrer Herzlichkeit fest zu Radio Hamburg – umso schöner ist es, dass jetzt dieses kleine neue Glück zu ihrer Familie gehört. Wir wünschen den drei eine wunderschöne erste Zeit zusammen und freuen uns über jeden neuen Hörer in der Radio Hamburg-Familie.” (mp)