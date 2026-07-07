In Lokstedt ist ein neues Mieterstromprojekt gestartet. 143 Haushalte können künftig Solarstrom direkt vom Dach nutzen – der Tarif liegt nach Angaben der Projektpartner rund 23 Prozent unter der Grundversorgung.

In einer Wohnanlage am Grandweg in Lokstedt ist Anfang Juli ein neues Mieterstromprojekt in Betrieb gegangen. Das Vorhaben wird gemeinsam vom Bauverein der Elbgemeinden (BVE), der Energiegenossenschaft Green Planet Energy und den Hamburger Energienetzen umgesetzt. Nach Angaben der Projektpartner profitieren 143 Haushalte künftig von Solarstrom, der direkt auf den Dächern der Wohnanlage erzeugt wird. Der Mieterstromtarif liegt rund 23 Prozent unter dem Grundversorgungstarif.

Auf den Dächern wurden 476 Photovoltaikmodule installiert. Sie erzeugen jährlich rund 181.000 Kilowattstunden Strom und decken damit rechnerisch mehr als die Hälfte des Strombedarfs der Wohnanlage. Der Mieterstromtarif liegt dabei rund 23 Prozent unter der Grundversorgung, ausgehend von einem Jahresverbrauch von 2000 Kilowattstunden.

„Mieterstrom ist die soziale Dimension der Energiewende. Die Vorteile erneuerbarer Energien dürfen nicht nur Menschen mit Eigenheim vorbehalten bleiben. Projekte wie am Grandweg zeigen, dass lokale Versorgung, Klimaschutz und stabile Energiekosten zusammen funktionieren“, sagt Nils Müller, Vorstand von Green Planet Energy.

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Keine zusätzliche Messtechnik im Gebäude notwendig

Besonderheit des Projekts ist ein digitaler „virtueller Summenzähler“. Die Hamburger Energienetze haben dafür die technische Infrastruktur mit intelligenten Messsystemen geschaffen. Dadurch können die Strommengen digital bilanziert werden, ohne dass zusätzliche Messtechnik im Gebäude installiert werden muss.

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„Mit Mieterstrom und virtuellem Summenzähler bringen wir ein dezentrales Versorgungskonzept in die praktische Umsetzung und schaffen mit digitaler Technik die Voraussetzung dafür, dass lokal erzeugter Strom direkt vor Ort genutzt werden kann. Als grundzuständiger Messstellenbetreiber leisten wir damit einen wichtigen Beitrag, um die Energiewende im urbanen Raum skalierbar und alltagstauglich zu machen“, sagt Dr. Peter Wolffram, Geschäftsführer der Hamburger Energienetze.

Weitere Mieterstromprojekte sind nach Angaben der Projektpartner bereits geplant, unter anderem im Pergolenviertel in Winterhude. (rei)