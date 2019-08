Hamburger Modekette: So kämpft Tom Tailor ums Überleben

Der Hamburger Modekonzern Tom Tailor hat für eine Überraschung gesorgt. Das Unternehmen legte einen Quartalsbericht vor – an sich eigentlich nichts Ungewöhnliches. Allerdings hatte der in der Sanierung befindliche Konzern bisher keine Zahlen für das vergangene Jahr oder das erste Quartal 2019 vorgelegt. Aus dem Bericht wird deutlich, dass vor allem eine Tochterfirma Tom Tailors die Gesundung erschwert.

Die Vereinbarung über eine Brückenfinanzierung mit Konsortialbanken und Tom Tailor werde bis Mitte September verlängert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Das bringt zunächst einmal Zeit, um die Sanierung fortzuführen. Damit solle eine unabhängige Einschätzung über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens finalisiert und eine Einigung über die endgültige Finanzierungsstruktur erreicht werden.

Hamburg: Tochterfirma Bonita bereitet Tom Tailor Probleme

Zugleich verschärfte sich die Lage der Modekette: Im zweiten Quartal sank der Umsatz der Tom Tailor Gruppe gemessen am Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf gut 195 Millionen Euro, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen weiter mitteilte. Der Betriebsgewinn (Ebitda) brach ein von 22,7 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro. Dabei sieht die Marke Tom Tailor gar nicht so schlecht aus und konnte bei Umsatz um 3,7 Prozent zulegen. Vor allem der Online-Shop, bislang eine der Schwachstellen von Tom Tailor, trug mit einem Plus von 26 Prozent zu dem Umsatzwachstum bei.

Das Problem ist die Tochterfirma Bonita, die Tom Tailor vor acht Jahren übernommen hatte. Bonita verzeichnete einen Umsatzrückgang um gut ein Viertel auf 49,9 Millionen Euro und schrieb operativ Verlust. Das weitere Schicksal von Bonita ist nach wie vor unklar, ein geplanter Verkauf war am Widerstand der Konsortialbanken gescheitert. Der Vorstand hält dagegen einen Verkauf für das beste Konzept – ein solcher an die niederländische Victory & Dreams International Holding war zuletzt nach Angaben einer Tom-Tailor-Sprecherin gescheitert.

Fosun International hält die Mehrheit an Tom Tailor

Tom Tailor hatte sich zuletzt Luft verschaffen können, da Fosun die Modekette mit einem Darlehen von 18,5 Millionen Euro unterstützte. Mit den Konsortialbanken gab es zudem eine Einigung: Sie hatten regelmäßige Tilgungen für ein Darlehen im Sommer ausgesetzt. Das chinesische Unternehmen Fosun International hält mit 77 Prozent die Mehrheit an Tom Tailor.

