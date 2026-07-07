„Da ist das Ding“: Eine kleine Brauerei aus Billwerder ist „mega stolz“ auf ihren Erfolg

Bei der internationalen Bierverkostung der „Finest Beer Selection” wurden 2026 auch Brauereien aus Hamburg ausgezeichnet. (Symbolbild) IMAGO / Maximilian Koch

HHoppiness braut seit 2023 in Billwerder Bier, das in Hamburg gut angenommen wird. In diesem Jahr war die Brauerei auch international erfolgreich. Das „Hamburger Goldstück #5 Maibock“ erzielte bei einer Verkostung durch Experten im weltweiten Vergleich 90 Punkte.

Die Fachjury der „Finest Beer Selection – by Meininger und Doemens“ verkostete blind insgesamt 843 Biere von 122 Brauereien und zeichnete schlussendlich 285 Biere aus. Eine Auszeichnung erhalten Biere, die mindestens 90 und maximal 100 Punkte erreichen.

HHoppiness bezeichnet sich als „Nanomarke“

Anzeige

In einem Instagram-Beitrag freut sich HHoppiness über die Auszeichnung mit den Worten: „Da ist das Ding. Wir haben es mit unserem Maibock in die Finest Beer Selection geschafft und sind mega stolz darauf.“

Wie „t-online“ berichtet, bezeichnet sich die Brauerei selbst als „Nanomarke“. Sie lehnt sich an das fränkische Brauhandwerk an und produziert unfiltrierte Lagerbiere.

Anzeige

Auch die Hamburger Brauerei Astra erhielt zwei Auszeichnungen. Von Blockbräu wurden sechs Biere ausgezeichnet. Zwei der drei punktbesten Biere kommen aus Deutschland. Das Bier der japanischen Brauerei Sakaikashi Brewery sowie die Biere der deutschen Brauereien Kaiserdom und Schneider Weisse erreichten jeweils 98 von 100 Punkten. (mp/js)