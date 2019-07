Hamburger Mieter empört: Hausverwaltung will mit Greifvögeln auf Kaninchen-Jagd gehen

Borgfelde -

Die kleinen Hoppler leben in dem großen Innenhof eines Wohnkomplexes an der Borgfelder Straße, sehr zum Unwillen der Hausverwaltung. Ein Zettel an der Eingangstür warnt nun die Bewohner: Im Hof wird die Jagd eröffnet. Mit Greifvögeln soll der Kaninchenpopulation der Garaus gemacht werden. Man möge auf seine Haustiere Acht geben, auf dass sie nicht in die Klauen der Beutegreifer geraten.

„Ab Anfang August wird mit der Bejagung der Kaninchen im Garten/Hof begonnen", heißt es in dem Aushang unter der Überschrift „Kaninchenplage": „Wir bitten alle Mieter, die Kleintiere auf dem Balkon halten, die Balkone so zu sichern, dass Greifvögel keine Gefahr darstellen. Haustiere dürfen in dieser Zeit nicht frei laufen gelassen werden."

Ein Mieter entsetzt zur MOPO: „Die Kaninchen bringen ein Stück Natur in unseren Alltag, es ist so schön, sie zu beobachten, sie heben einfach das Wohlbefinden. Die paar Löcher, die sie graben, stören doch niemanden."



Viele Mieter lieben es, die kleinen Nager im Hof zu beobachten. Die Hausverwaltung spricht hingegen von einer „Kaninchenplage".

Das sieht die Hausverwaltung anders, verweist auf Nachfrage der MOPO auf ihre „Verkehrssicherungspflicht". Tatsächlich warnt ein Schild auf dem Rasen vor den „Hasenbauten".

Der angekündigte Einsatz von Greifvögeln in ihrem Hof schockiert die Anwohner. Einer der Nachbarn alarmierte das Veterinäramt des Bezirks Mitte. Die Amtstierärzte reagierten schnell und stellten gegenüber der Hausverwaltung klar: Dass Kaninchen auf öffentlichen oder privaten Flächen „arttypisch" ein paar Löcher buddeln, gilt nicht als „vernünftiger Grund" für eine Tötung.



In dem großen Innenhof lebt die Kaninchenpopulation.

Wer ein Wirbeltier tötet, braucht dafür einen „vernünftigen Grund", sonst macht er sich strafbar wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Und darauf steht Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft.



Nach dem Klartext der Amtstierärzte und den Protesten der tierfreundlichen Mieter bläst die Hausverwaltung mit Sitz in Berlin die Jagd in dem fernen Hamburger Innenhof nun ab.

Proteste der Mieter haben die Jagd auf die Kaninchen vorerst verhindert.

Der Geschäftsführer zur MOPO: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Mieterbeschwerden haben wir entschieden, alle bisher geplanten Maßnahmen auszusetzen. Alle Maßnahmen, die wir in Zukunft ergreifen, werden wir eng mit dem Hamburger Veterinäramt abstimmen."