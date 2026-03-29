Hamburger Massenprotest gegen Ministerin geplant

Die Ankündigung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), den Ausbau der erneuerbaren Energien stark einzuschränken und in erster Linie auf Gaskraft zu setzen, sorgt für massive Empörung unter Klimaschützern. Am 18. April rufen Initiativen gemeinsam zu Demonstrationen in mehreren deutschen Großstädten auf – auch in Hamburg.

„Katherina Reiche setzt alles daran, die Klimakrise weiter zu befeuern und erneuerbare Energien auszubremsen. Diese zerstörerische Politik nehmen wir nicht hin!“, sagte Annika Kruse von „Fridays for Future” Hamburg. Die Klimakrise eskaliere weltweit, Energiekosten stiegen und die schwarz-rote Bundesregierung habe keinerlei Pläne für

eine gerechte Zukunft. „Dabei sind die Lösungen schon lange klar: Es braucht jetzt saubere und bezahlbare erneuerbare Energie für alle!“, so Kruse.

Hamburg: Massenprotest gegen Plan von Katherina Reiche

Gemeinsam mit Campact, der Deutschen Umwelthilfe, Greenpeace, der WWF, der Paritätischen, Germanzero und Germanwatch rufen sie zum Klimastreik am 18. April auf. Neben der Demo in Hamburg sind auch Proteste in Berlin, München und Köln angekündigt worden. „Allen voran will Katherina Reiche jeglichen Fortschritt zurückdrehen. Sie hetzt gegen Wind- und Solarkraft und will sogar die europäischen Klimaziele abschaffen“, sagte Kruse weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Eine Zeitreise in die 70er: Leben wie vor 50 Jahren – mitten in Hamburg

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung ihr neues Klimaschutzprogramm vorgestellt. Wirtschaftsministerin Reiche plant unter anderem, den Ausbau der Erneuerbaren auszubremsen, weil der benötigte Netzausbau teuer und ineffizient sei. In Bezug auf Solarförderung plant sie einen Abbau von Subventionen. (abu)