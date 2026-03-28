Hamburger Mädchen hat seltene Krebsart: Rikes tapferer Kampf

Mehr als drei Jahre lang kämpfte die vierjährige Rike gegen bösartige Tumoren auf beiden Augen – eine Belastungsprobe für die ganze Familie, die auch nach Ende der Chemotherapie anhält. Eine Spendenaktion soll in der schweren Zeit Unterstützung liefern (die MOPO berichtete). Nun gibt es einen ersten Lichtblick.

Mit gerade einmal einem Jahr wurde die kleine Rike im April 2022 mit beidseitigem Retinoblastom diagnostiziert – bösartigen Tumoren in der Netzhaut des Auges, die meist bei Kleinkindern auftreten. Es folgten Krankenhausaufenthalte, Operationen und Chemotherapien. Dafür musste die Hamburger Familie meist in eine Spezialklinik in Essen reisen. Rikes Eltern Andrea und Alexander wichen dabei nie von ihrer Seite.

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Mittlerweile ist die Vierjährige zwar wieder gesund, doch die Zeit habe beide Eltern psychisch und finanziell über alle Grenzen gebracht, wie Sarah Pesch der MOPO im Dezember sagte. Die Familienfreundin aus Sasel startete daher eine Spendenaktion für die Familie. Mehr als 14.000 Euro sind dabei bereits zusammengekommen. Das gesammelte Geld solle einige Handwerksarbeiten finanzieren, denn bereits vor der Diagnose hatte die Familie einen Hausbau geplant. Außerdem soll der Familie ein Urlaub zur Erholung und zum Kraft schöpfen ermöglicht werden.

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Und tatsächlich war dies im März mit einem Urlaub in den Bergen endlich möglich. „Wir freuen uns riesig darauf, unseren Alltag mal ganz hinter uns zu lassen“, schrieb Andrea Riebling in einem Update des Spendenaufrufs Anfang Februar. Auch die jüngste Kontrolluntersuchung in der Uniklinik in Essen gab Grund zum Aufatmen: Dort wurde untersucht, ob sich die Tumore verändert haben oder neue Tumore an der Netzhaut gewachsen sind. „Bei Rike war Gott sei Dank alles stabil.“

Die Familie sei jedem von ganzem Herzen dankbar, der sie durch diese Spendenaktion unterstütze. „Zu wissen, dass ihr uns durch diese Zeit mit durchtragt, ist unwahrscheinlich tröstend und ermutigend.“