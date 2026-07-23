Sechs Richtige oder sogar der Jackpot: Plötzlich geht es um sehr viel Geld – wie für den Hamburger, der jüngst 677.777,70 Euro gewann. Doch wie kommt ein hoher Lotto-Gewinn eigentlich aufs Konto? Wird das Geld auf einmal ausgezahlt und wie lange dauert es? Und was zählt überhaupt als Großgewinn?

In bar wird der Hamburger Lotto-Gewinner das Geld nicht ausbezahlt bekommen. Hohe Gewinne werden in Hamburg, nach Ablauf einer besonderen Frist, überwiesen. Matthias Balk/picture alliance/dpa

Sechs Richtige hatte ein Glückspilz aus dem Hamburger Norden am vergangenen Wochenende bei der Lotterie „Lotto 6 aus 49“. Er gewann stolze 677.777,70 Euro.

Aber wie geht es für ihn nun eigentlich weiter? Was passiert nach einem hohen Lotto-Gewinn?

Ab wann gilt ein Lotto-Gewinn als hoch?

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Eine allgemeine gesetzliche Grenze dafür, wann ein Lotto-Gewinn als „hoch“ gilt, gibt es nicht. Maßgeblich sind die Regelungen der jeweiligen Landeslotteriegesellschaft.

In Hamburg gelten Gewinne von mehr als 100.000 Euro als Großgewinne. Für diese Summen gelten besondere Vorgaben zur Fälligkeit und Auszahlung. Die Grenze liegt damit ausdrücklich oberhalb von 100.000 Euro: Ein Gewinn von genau 100.000 Euro fällt nach dieser Formulierung nicht darunter.

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Wie erfährt man von einem hohen Lotto-Gewinn?

Wer online oder mit einer registrierten Kundenkarte spielt, kann von der zuständigen Landeslotteriegesellschaft über den Gewinn informiert werden. Der genaue Ablauf hängt vom gewählten Spielweg und den hinterlegten Kontaktdaten ab.

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Bei einem anonym in der Annahmestelle abgegebenen Spielschein ist dagegen die Spielquittung entscheidend. Sie dient als Nachweis des Gewinnanspruchs und sollte deshalb sicher aufbewahrt werden.

Ob ein Spielschein gewonnen hat, lässt sich unter anderem über die Gewinnabfrage der Landeslotteriegesellschaft prüfen. Auch lotto.de verweist darauf, dass viele Landesgesellschaften eine Online-Gewinnprüfung anhand der Spielauftrags- oder Quittungsnummer anbieten.

Wird ein hoher Lotto-Gewinn auf einmal ausgezahlt?

Klassische Gewinne bei „Lotto 6 aus 49“ werden grundsätzlich als vollständiger Gewinnbetrag ausgezahlt. Eine automatische monatliche Rentenzahlung ist bei dieser Lotterie nicht vorgesehen.

Davon zu unterscheiden sind Lotterieprodukte, bei denen eine Rente ausdrücklich Teil des Gewinnplans ist. Entscheidend sind deshalb immer die Teilnahmebedingungen des jeweiligen Spiels. Bei staatlich erlaubten Lotterien besteht im Gewinnfall ein Anspruch auf die Auszahlung durch die zuständige Landeslotteriegesellschaft.

Wie läuft die Auszahlung für den Hamburger Glückspilz ab?

Der konkrete Ablauf hängt davon ab, ob der Tipp online, mit Kundenkarte oder anonym in einer Annahmestelle abgegeben wurde.

Bei einem hohen Gewinn müssen in der Regel zunächst der Gewinnanspruch und die Identität des Gewinners geprüft werden. Bei einem Spielschein aus der Annahmestelle muss dafür die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Anschließend wird die Auszahlung veranlasst, üblicherweise per Überweisung auf ein angegebenes Bankkonto.

Bei Großgewinnen von mehr als 100.000 Euro erfolgt die Auszahlung nicht unmittelbar am Tag nach der Ziehung. Für bestimmte hohe Gewinne sehen die Hamburger Teilnahmebedingungen zunächst eine Frist nach der Ziehung vor.

Wie lange dauert es, bis das Geld auf dem Konto ist?

Eine pauschale Dauer lässt sich nicht für jeden Gewinn nennen. Sie hängt unter anderem von der Gewinnhöhe, dem Spielweg und der notwendigen Prüfung ab.

Kleinere Gewinne können häufig vergleichsweise schnell ausgezahlt oder gutgeschrieben werden. Bei einem Großgewinn ist mehr Geduld nötig, weil zunächst die Unterlagen und der Anspruch geprüft werden.

Für Gewinne der ersten drei Gewinnklassen von „Lotto 6 aus 49“ mit einer Quote von mehr als 100.000 Euro ist in den Hamburger Teilnahmebedingungen eine spätere Fälligkeit vorgesehen. Sie werden nach Ablauf einer Woche seit der Ziehung am zweiten bundesweiten Werktag fällig.

Die tatsächliche Gutschrift auf dem Konto kann anschließend noch von der Bearbeitungszeit und dem beteiligten Kreditinstitut abhängen.

Muss der Gewinner persönlich erscheinen?

Ob ein persönlicher Termin erforderlich ist, hängt vom Einzelfall und von der Art der Spielteilnahme ab. Bei sehr hohen Summen nehmen die Landeslotteriegesellschaften üblicherweise direkten Kontakt mit dem Gewinner auf oder bieten eine persönliche Betreuung an.

Dabei können die Identität, die Bankverbindung und die nächsten Schritte geklärt werden. Auch Hinweise zum diskreten Umgang mit dem Gewinn und zu einer unabhängigen finanziellen Beratung können Teil eines solchen Gesprächs sein.

Eine Verpflichtung, den Gewinn öffentlich bekannt zu geben, besteht nicht. Gewinner können grundsätzlich darauf verzichten, mit ihrem Namen oder einem Foto in Erscheinung zu treten.

Ist ein Lotto-Gewinn steuerfrei?

Der eigentliche Lotto-Gewinn unterliegt in Deutschland grundsätzlich nicht der Einkommensteuer. Der Betrag wird daher nicht allein wegen des Gewinns als steuerpflichtiges Einkommen behandelt.

Steuerpflichtig werden können jedoch spätere Erträge aus dem Geld. Wird der Gewinn etwa angelegt, können auf Zinsen, Dividenden oder andere Kapitalerträge Steuern anfallen.

Auch wer Teile des Gewinns verschenkt, sollte mögliche Schenkungsteuer und die geltenden Freibeträge beachten. Bei sehr hohen Summen kann deshalb eine unabhängige steuerliche und rechtliche Beratung sinnvoll sein.

Was sollte man nach einem Großgewinn tun?

Nach einem hohen Gewinn sollten keine überstürzten Entscheidungen getroffen werden. Sinnvoll ist es, die Spielquittung sicher aufzubewahren, den Gewinn zunächst – wenn überhaupt – nur einem kleinen Kreis mitzuteilen und vor großen Ausgaben einen Überblick über die eigene finanzielle Situation zu gewinnen.

Auch bei der Wahl einer Beratung ist Vorsicht angebracht. Gewinner sollten möglichst unabhängige Steuerberater, Rechtsanwälte oder Finanzexperten auswählen und nicht vorschnell langfristige Verträge oder riskante Geldanlagen abschließen.



