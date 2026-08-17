Der Jackpot wurde zwar nicht geknackt, trotzdem kann sich ein Hamburger Lottospieler über Hunderttausende Euro freuen.

Ein Harburger gewann über 575.000 Euro bei der Eurojackpot-Ziehung. (Symbolbild). Thomas Banneyer/dpa

Mehr als 575.000 Euro! Ein Lottospieler aus Harburg hat bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Freitag eine Menge Geld gewonnen.

Für den ganzen Jackpot fehlte dem Harburger nur eine der beiden Eurozahlen. Er setzte auf die Zahlen 5, 26, 28, 30 und 40 sowie die Eurozahl 3 – damit landete er in der zweiten Gewinnklasse.

Lottospieler aus Hamburg gewinnt beim Eurojackpot

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Da drei weitere Spieler in Europa auf dieselbe Kombination setzten, teilen sie sich den Gewinn von rund 1,7 Millionen Euro. Neben dem Hamburger erhielten auch Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Spanien jeweils 575.607,30 Euro.

Der Jackpot wurde dagegen nicht geknackt. Am Dienstag wird erneut gezogen – dann geht es um 22 Millionen Euro.

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Anders beim klassischen „6aus49“: Dort wurde der Maximaljackpot von 50 Millionen Euro jetzt geknackt. Das Geld geht laut Lotto aber nicht in den Norden, sondern nach Thüringen: Dort hat jemand die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt. (mp)